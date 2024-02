Wege wegen Waldarbeiten kurzfristig gesperrt

In den kommenden Wochen pflegt das Städtische Forstamt die Waldbestände rund um die Biberacher Jugendherberge und die Kleingartenanlage an der Mittelbiberacher Steige, wie die Stadt Biberach mitteilt. Ein besonderer Fokus werde auf die Gestaltung des Waldrands gelegt. Für die Arbeiten sollen die Wege im Bereich der Heusteige und der Schleifhalde teilweise kurzzeitig gesperrt werden. Es sei mit Einschränkungen zu rechnen.

„Indem wir schwächere und kranke Bäume entfernen, bekommen die übrigen mehr Licht, Raum, Wasser und Nährstoffe und sind dementsprechend gesünder und widerstandsfähiger gegenüber Wettereinflüssen und Schädlingen“, erklärt Forstamtsleiter Matthias Eckert. Dies sei gerade in Zeiten sich ändernder klimatischer Bedingungen entscheidend.

Ein typischer gestufter Waldrand beginne außen mit Kräutern, Gräsern und Wiesenblumen. Er geht in einen höher werdenden Gürtel aus Sträuchern und kleinen Gehölzen zu mittelgroßen Bäumen über. An diese schließen sich die typischen großen Baumarten wie etwa die Eiche an, die den Wald im eigentlichen Sinne bilden.

Der Waldrand biete eine hohe Vielfalt an Struktur, Licht- und Wärmeverhältnissen und bilde so einen wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Des Weiteren komme dem Waldrand wegen des Klimawandels wichtiger Rolle zu. Durch seinen Aufbau würden starke Winde nach oben abgeleitet, wodurch die Gefahr von Schäden durch Stürme verringert werde.