In den Ladenlokalen rund um den Biberacher Marktplatz gibt es derzeit ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel wie schon lange nicht mehr. Einige Namen und Marken verschwinden, andere kommen. Spannend bleibt auch, wer in Biberachs „Ansichtskarten-Ladenlokal“ einzieht. Ein Blick auf vier Veränderungen.

Royal Donuts, Marktplatz 42: Seit Kurzem sind die Fensterscheiben in dem markanten Glasbau mit den weißen Verstrebungen komplett mit Zeitungspapier zugeklebt. Ein Schild, ob und wann der Betrieb weitergeht und wieder Donauts verkauft werden, findet sich nirgends. Allerdings vermeldet der Instagram-Kanal des Donut-Ladens, dass dieser „dauerhaft geschlossen“ ist. Anfragen per Telefon und Mail durch die Redaktion wurden bislang nicht beantwortet. In der Nachbarschaft des Ladens heißt es, dass Royal Donuts nicht mehr öffne und der Betreiber in den Räumen eine andere Geschäftsidee umsetzen wolle.

Bereitschaftspolizei kam zur Eröffnung

Dabei war die Eröffnung Mitte Mai 2021 durchaus spektakulär: So standen die vorwiegend junge Menschen über mehr als 100 Meter Schlange, um die süßen Teigkringel zu kaufen. Aus Göppingen rückte damals sogar die Bereitschaftspolizei an, um die damals noch geltenden Corona-Abstandsregeln vor dem Laden durchzusetzen. Auch in den Wochen danach schien es so, als könnten die Biberacher gar nicht genug bekommen von den vielen Variationen an Donuts. Vorangegangen war ein Hype in den sozialen Netzwerken, der die Menschen auch andernorts scharenweise in die Filialen der Royal Donuts-Kette lockte.

Bei der Eröffnung von Royal Donuts im Mai 2021 war sogar die Bereitschaftspolizei vor Ort, um die damals geltenden Corona-Abstandsregeln zu kontrollieren. (Foto: Gerd Mägerle )

Royal Donuts ist die Erfolgsgeschichte eines Studienabbrechers aus Aachen, der aus einem einzelnen, 2018 in Köln eröffneten Donut-Imbiss binnen kürzester Zeit ein Franchise-Imperium mit mehr als 200 Filialen erschuf. Der Hype um die zuckersüßen, fettigen Kringel war groß und schwappte 2021 auch nach Biberach. In der jüngeren Vergangenheit sah man im Vorbeigehen aber meist nur noch eine überschaubare Kundenzahl in dem Laden. Die Aufregung scheint inzwischen vorüber, im Internet finden sich in jüngster Zeit verstärkt Zeitungsberichte über Schließungen von Royal Donuts-Filialen beispielsweise in Friedrichshafen, Neu-Ulm, Freiburg, Lahr, Remscheid, Zwickau, Schleswig oder Leipzig. Was im Biberacher Ladenlokal passiert, bleibt abzuwarten.

Wieder ein Lebensmittelmarkt

Netto, Marktplatz 35 (ehemals Edeka Walke): Was aus den Räumen des früheren Edeka-Walke-Markts wird, dessen Firmenbuchstaben am Freitag von der Fassade abmontiert wurden, ist dagegen längst klar. Am Donnerstag, 12. Oktober, eröffnet der Lebensmittel-Discounter dort eine Filiale nach seinem City-Konzept. Damit hat das lange Warten vieler Anwohner auf einen Lebensmittelmarkt in der Biberacher Altstadt nach rund einem halben Jahr ein Ende. 23 Jahre hatte Martin Walke dort seinen Edeka-Markt betrieben.

Auf rund 350 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet nun Netto laut einer Pressemitteilung neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte, sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte. In einem sogenannten Bake-Off-Regal gibt es eine große Auswahl an täglich frisch gebackenen Backwaren. Außerdem gibt es einen großen Mehrwegbereich mit Bier, Wasser und Co. Möglich ist in der neuen Filiale, die von 7 bis 20 Uhr geöffnet hat, auch eine kontaktlose Bezahlung mit Karten oder Smartphone.

Anlaufpunkt für Mütter

Ernsting’s family, Marktplatz 25 (ehemals Gerry Weber): Auch ein paar Meter weiter wird in wenigen Wochen eine Eröffnung gefeiert. Am Freitag, 24. November, heißt Ernsting’s family seine Kunden zur Einweihung der neuen Filiale in den früheren Geschäftsräumen von Gerry Weber willkommen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 190 Quadratmetern ist der Laden vor allem ein Anlaufpunkt für Mütter, wie das Unternehmen mitteilt. Die farbenfrohe Produktpalette erstreckt sich von Wohnaccessoires über aktuelle Mode für Babys, Kinder, Jugendliche und Damen bis hin zu Herrenwäsche.

Zum Eröffnungstag kündigt der Filialist einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf alle Artikel an. Zudem erhalten alle Kunden eine Stempelkarte, die ihnen in den ersten vier Wochen nach der Eröffnung viele Vorteile verschaffe. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Coesfeld (Westfalen) betreibt 1915 Filialen in Deutschland und Österreich sowie eine Onlinepräsenz.

Wer folgt auf Fielmann in den Gutermann'schen Häusern? (Foto: Gerd Mägerle )

Was passiert in den Gutermann-Häusern?

Ehemals Fielmann, Marktplatz 3‐5 (Gutermann-Häuser): Vor gut einer Woche hat die Augenoptikerkette Fielmann wie bereits berichtet ihre neue Biberacher Filiale in der Hindenburgstraße 3 (ehemals „Kugler Men’s Fashion“) eröffnet. In der Hindenburgstraße gibt es dadurch nun die vermutlich höchste Optikerdichte in der Stadt. Spannend bleibt, wie es mit der bisherigen Fielmann-Filiale in den Gutermann’schen Häusern weitergeht. Die dortigen Ladenflächen von knapp 160 Quadratmetern im Erdgeschoss sowie Büros und Aufenthaltsraum im ersten Obergeschoss sind Biberachs 1a-Lage und zusammen mit dem Turm von St.-Martin das „Ansichtskarten-Ladenlokal“ der Stadt ‐ und vermutlich auch das meist fotografierte.

Wie die Räume künftig genutzt werden, wollte Eigentümerin Flavia Gutermann, auf eine Anfrage kürzlich noch nicht verraten. Noch seien Verhandlungen im Gange. „Aber alle Biberacher dürfen sich freuen: Es kommt etwas Schönes rein“, versichert sie.