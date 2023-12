In der Biberacher Kommunalpolitik waren die Begriffe „Sparkurs“ und Haushaltskonsolidierung“ 2023 in aller Munde, wenn auch nicht überall beliebt. Wie die Stadt finanziell im Moment tatsächlich aufgestellt ist, verrät Oberbürgermeister Norbert Zeidler im ersten Teil des SZ-Jahresinterviews. Er erzählt darin auch, wie er das Hickhack um die Marktplatz-Umgestaltung erlebt hat.

Herr Zeidler, was war für Sie zwischen all den vielen schlechten Nachrichten dieses Jahr das Positive?

Persönlich war das Positive, dass ich durch Zufall sehr kurzfristig an Karten für das entscheidende Finalspiel der Ulmer Basketballer gegen Bonn gekommen bin. Zusammen mit meinem Sohn Johannes, der ja selbst Basketball spielt, war dieses Spiel ein sensationelles Erlebnis, gekrönt vom Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Gänsehaut pur! Sowas kann nur der Sport.

Empfohlene Artikel Unternehmer erhält Auszeichnung Thomas Handtmann ist neuer Biberacher Ehrenbürger q Biberach

Dienstlich war es für mich die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Thomas Handtmann, der davon bis zuletzt nichts wusste und den das im positiven Sinne völlig unvorbereitet getroffen hat. Mich freut das deshalb, weil Thomas Handtmann nie ein großes Aufheben um sich selbst gemacht hat. Wenn man aber sieht, wie sich das Unternehmen unter ihm entwickelt hat, dann muss man vor dieser Lebensleistung größten Respekt haben. Außerdem verkörpert er für die Stadt ein äußerst positives Mäzenatentum.

Nach dem Schönen das Negative: Was hat sie 2023 so richtig genervt?

Kommunalpolitisch hatten wir ein paar Dinge, die richtig anstrengend waren. Ich sage nur: Pflasterbelag am Ochsenhauser Hof oder „Platz für alle“. Anstrengend war auch, dass wir zu Jahresbeginn eine Haushaltskonsolidierung ausgerufen und Veränderungen erzwungen haben und zum Ende des Jahres alles zum Teil wieder positiver aussieht. Generell tut es der Stadt aber gut, wenn wir weiter konsolidieren. Wir haben in einigen Bereichen etwas Fettpölsterchen angesetzt, an wir ran gehen können.

Empfohlene Artikel Pleiten-Pech-und-Pannen-Baustelle Das passiert mit dem umstrittenen Pflaster am Ochsenhauser Hof q Biberach

Ab 2025 soll es nach jüngster Auskunft wieder erheblich mehr Gewerbesteuer geben. Bislang haben Sie nie eine konkrete Summe genannt, was „erheblich mehr“ bedeutet. Können Sie jetzt eine nennen?

Nein, weil wir uns im Bereich des Steuergeheimnisses bewegen. Ich kann es aber anders formulieren: Wenn es „nur“ um zehn Millionen Euro mehr gegangen wäre, hätte ich es im Gemeinderat nicht gesagt.

In den Haushaltsreden der Gemeinderatsfraktionen konnte man unterschiedliche Eindrücke gewinnen, wie es Biberach finanziell gerade geht. Die einen sprachen von vielen Chancen, die die Stadt habe, andere von der dringenden Notwendigkeit, massiv sparen zu müssen. Was stimmt?

Biberach ist nach wie vor eine finanziell gut aufgestellte Stadt mit einem guten Rücklagenpolster. Allerdings erwirtschaften wir im Ergebnishaushalt seit einigen Jahren nur einen Bruchteil dessen, was wir im Finanzhaushalt ausgeben. Das kann man ein paar Jahre machen, es sollte aber keine Dauerstrategie werden. Deshalb ist es sehr wichtig, den Ergebnishaushalt zu optimieren, weil wir in den nächsten Jahren einige Projekte auf der Wunschliste haben, die finanziell nicht ganz unerheblich sind.

Da ist zum Beispiel die PG-Sanierung, die mal mit 17 Millionen gestartet ist und jetzt bei 53 Millionen Euro liegt - noch ohne Interimslösung für die Zeit der Baustelle. Und da sind die Straßenprojekte wie der B30-Aufstieg und die Gemeindeverbindungsstraße Blosenberg.

Wenn man die immer weiter steigenden Baukosten betrachtet: Wie realistisch ist es denn, dass die beiden genannten Straßen überhaupt gebaut werden?

Beide Projekte sind im Gemeinderat mit einer hohen Mehrheit in die Finanzplanung beschlossen worden. Wobei ich persönlich die Priorität beim B30-Aufstieg sehe.

Ein Hin und Her gab es kurz vor Jahresende beim Thema Marktplatz-Umgestaltung. Eine offenbar vergessene Beschlussvorlage hat jetzt quasi alles wieder auf Null gestellt. Wie geht es da 2024 weiter?

Die Vorlage aus dem September haben wir Mitte Dezember in der Verwaltung wieder entdeckt. Damit haben wir zwei sich widersprechende Beschlüsse. Der eine sieht Pflanzkübel und Fahrradständer sowie eine Befreiung der Gehwegflächen von privater und öffentlicher Möblierung vor, der andere nichts von alledem. Deswegen werden wir in der ersten Sitzung im neuen Jahr damit nochmals in den Gemeinderat gehen - und zwar nicht mit einem Gesamtpaket, sondern mit Einzelmaßnahmen, über die wir Punkt für Punkt abstimmen.

Was sollte aus Ihrer Sicht dabei herauskommen?

Ein Kompromiss. Einen solchen hatten wir ja bereits vorgeschlagen. Etwas verärgert war ich dann allerdings davon, dass drei Mails von anliegenden Betrieben, die mich in fast ähnlichem Wortlaut in einem Zeitraum von etwa zwölf Stunden erreicht haben, ausreichten, um den Gemeinderat umzustimmen. Im Übrigen hätte man die Wünsche der Händler auch erfüllen können, wenn man die bestehenden Stellplätze zu Kurzzeit-Parkplätzen umgewidmet hätte. Inzwischen hat aber bereits einer der Händler signalisiert, dass er auch an der von uns vorgeschlagenen Lösung Gefallen finden könnte.

Haben Sie Verständnis für die Bürger, die nach alledem sagen: Erst machen Sie einen Beteiligungsprozess und fragen uns nach unseren Wünschen, und danach machen sie eh, was sie wollen?

Jein. Wir leben in einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Da ist es in Ordnung, dass die Entscheidung beim gewählten Gremium liegt. Die Bevölkerung muss akzeptieren, dass man nicht auf Extrempositionen beharren kann.

Der zweite Teil des Interviews folgt am Samstag.