Was für und gegen den Bau von Windrädern spricht

Noch steht nicht fest, wo genau im Landkreis Ravensburg Windparks gebaut werden. Doch sollten in den nächsten Jahren Windräder rund um Michelwinnaden oder Osterhofen aufgestellt werden, werden diese im Landkreis Biberach nicht nur sichtbar sein. Sie könnten, wenn die Befürchtungen der Windkraftgegner zutreffen, sich auch auf das Leben der Menschen dort auswirken. Dem Verein Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu ist es daher ein Anliegen, die Anwohner in beiden Landkreises über mögliche Konsequenzen zu informieren. Denn Projekte wie diese machen nicht an den Landkreisgrenzen Halt.

Um diese Gebiete geht es

Während der Regionalverband Donau-Iller noch nicht ganz so weit ist, hat der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben inzwischen Vorranggebiete ausgewiesen. Das bedeutet: Auf diesen Flächen könnten Windparks entstehen. Vorausgesetzt, es findet sich ein Investor, der diesen bauen will.

Bevor es jedoch soweit ist, haben Bürger noch bis zum 29. März die Gelegenheit, zu den Planungen Stellungen zu nehmen. Diese muss der Verband dann abarbeiten und bewerten. Erst danach gilt die Planung als final.

Die aktuelle Karte des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben zeigt, wie nah sich die Vorranggebiete an der Landkreisgrenze zu Biberach befinden. Alle rot gekennzeichneten Gebiete sind potenzielle Windparks. (Foto: Regionalverband Bodensee-Oberschwaben )

Direkt angrenzend an die Biberacher Landkreisgrenzen liegt das Vorranggebiet „Osterhofen“, zwischen Osterhofen, Reichertshaus und Mühlhausen (Eberhardzell). Auf den rund 380 Hektar könnten acht Windräder entstehen. Auf dem Vorranggebiet „Osterholz“ zwischen Michelwinnaden und Englerts, die an Winterstettendorf (Ingoldingen) angrenzt, wahrscheinlich zwei oder drei.

Carmen Pöhl ist zweite Vorsitzendes des Vereins der Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu und zudem praktizierende Allgemeinmedizinerin in Biberach. Sie befasst sich seit Jahren mit den möglichen Auswirkungen von Windparks auf die menschliche Gesundheit, die Natur und die Tierwelt.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich mit ihr getroffen und die wichtigsten Argumente der Windkraftkritikerin zusammengefasst. Diese hatte sie vor Kurzem auch auf einer Informationsveranstaltung in Mühlhausen vorgetragen. Auf ihre Kritikpunkte antwortet Nadine Kießling, stellvertretende Verbandsdirektorin des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben.

Wirbelschleppen: Auswirkungen auf die Moore?

Das sagen die Landschaftsschützer: Die Windräder von Morgen sind sehr hoch. Bis zu 270 Metern, prognostizieren die Windkraftgegner. Und das bedeutet: Mehr Wind wird von den Windrädern aufgenommen und gebremst. Die natürlichen Luftströme werden zudem durch die Rotordrehung verwirbelt. In der Fachsprache nennt man diesen weiterziehenden Wind dann eine Wirbelschleppe.

Die Landschaftsschützer sehen diese kritisch, denn dieser Vorgang führe zu einer Vermischung der Luftschichten. Die warme Luft werde dabei nach unten gedrückt und es könne zu einer Erwärmung der Luftschichten in Bodennähe kommen. Und das wiederum könne die Böden austrocknen. Dass sich Vorrangflächen im Landkreis Ravensburg in der Nähe des Mühlhauser und Wurzacher Rieds befinden, sehen sie daher sehr kritisch. Es gebe Studien, die beweisen würden, dass die Böden in der Nähe von Windrädern austrockneten.

Das sagt der Regionalverband: Mit diesem Thema - also den lokalklimatischen Auswirkungen von Windenergieanlagen durch den Nachlauf-Effekt - werden wir häufig konfrontiert. Jede bauliche Anlage verändert das Lokalklima. Bei Windenergieanlagen kommt neben der baulichen Anlage hinzu, dass sie Rotoren haben, die sich drehen. Eine Dokumentation der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 2022 wertet mehrere Studien zu mikroklimatischen Effekten von Windenergieanlagen aus. Demnach sind durch diese Anlagen möglicherweise kleinräumige Veränderungen der lokalen Luftdurchmischung möglich.

Vor allem nachts könnte sich bei drehenden Rotoren die Temperatur leicht erhöhen und die Feuchtigkeit in unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen reduzieren. Die Auswirkungen auf die bodennahen Luftschichten scheinen höher zu sein, je kleiner die Windenergieanlage ist und je mehr Windenergieanlagen in Betrieb sind. Eine Rolle spielen die mikroklimatischen Effekte von Windenergieanlagen eventuell in feuchten Gebieten wie Hochmooren. Zu den genauen Bedingungen des Nachlauf-Effekts, dem Ausmaß und den Auswirkungen gibt es noch viele offene wissenschaftliche Fragen.

Deshalb empfehlen wir im Ein-Kilometer-Umfeld von Hochmoorflächen eine Überwachung möglicher Auswirkungen durch den Nachlauf-Effekt. Der Nachlauf-Effekt entsteht übrigens nur, wenn sich die Rotoren drehen, also könnte ein Windrad gegebenfalls auch nachts abgeschaltet werden. Derzeit gehen wir davon allerdings nicht von negativen Effekten durch den Nachlauf-Effekt aus. So halten wir vom Wurzacher Ried einen Abstand ein, der, nach allem, was wir aktuell wissen, ausreichend sein dürfte. Das Vorranggebiet Osterhofen ist zum Beispiel drei Kilometer und mehr vom Wurzacher Ried entfernt.

Gesundheit: Kopfweh auf Windparks zurückzuführen?

Das sagen die Landschaftsschützer: Carmen Pöhl zitiert aus einer Studie, die Erklärungen dafür liefert, warum manche Menschen auf nahe Windparks mit Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Schwindel reagieren. Demzufolge verfügen alle Wirbeltiere über Rezeptoren, um Infraschall und Vibration nicht nur über das Ohr, sondern auch über die Piezo-Kanäle aufzunehmen. Demnach könnte der Mensch Infraschall und Druckimpulse über die Organe und die Haut wahrnehmen, eine recht neue Erkenntnis. Die Luftdruckveränderung, die durch die Rotoren verursacht wird, könnte somit der Auslöser für die genannten gesundheitlichen Beschwerden sein. Wenn diese These zutrifft, würde dies auch manche Tiere betreffen.

Das sagt der Regionalverband: Infraschall + Mensch: Wir haben Vorsorgeabstände zwischen wohngenutzten Gebäuden sowie Siedlungen und den Vorranggebieten Windenergie festgelegt. Bei wohngenutzten Einzelgebäuden sind es 600 Meter Vorsorgeabstand, bei Wohngebieten 750 Meter. Nach dem Stand der Wissenschaft sind hier keine gesundheitlich negativen Effekte durch den Schall oder Infraschall von Windenergieanlagen zu erwarten. Nach der LUBW ist Infraschall ein alltäglicher Bestandteil unseres Lebens. Verglichen mit technischen und natürlichen Quellen ist der durch Windenergieanlagen hervorgerufene Infraschall gering. Bereits in 150 Metern Abstand liegt er deutlich unter der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Gesundheitliche Wirkungen von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen sind wissenschaftlich nicht nachgewiesen.

Infraschall und Tiere: Hierzu ist uns nichts bekannt. Wir haben uns im Vorfeld intensiv mit den Naturschutzbehörden und Naturschutzverbänden zu den Windenergiegebieten abgestimmt und haben dabei keine entsprechenden Hinweise bekommen.

Auswirkungen auf die Tierwelt: Insektensterben?

Das sagen die Landschaftsschützer: Sie befürchten einen starken negativen Einfluss auf verschiedene Tierarten. Insekten würden zum Beispiel kurz vor der Eiablage hohe schnelle Luftströmungen aufsuchen, um sich vom Wind zu entfernten Brutplätzen tragen zu lassen. Eine Modellanalyse beziffere die in Deutschland beim Durchqueren der Rotoren entstehenden Insektenverluste mit mindestens 1.200 Tonnen pro Jahr. Bei den Fledermäusen gebe es einige Arten, deren Blutgefäße durch die Druckveränderungen in der Nähe eines Windrads platzen würden. Die Tiere würden in Konsequenz verbluten. Zudem würden laut der Landschaftsschützer im Jahr deutschlandweit 250.000 Fledermäuse im Jahr durch Kollisionen mit Windrädern sterben; im Norden Deutschlands fand man einen jährlichen Verlust von 8500 Mäusebussarden. Und es gebe Hinweise darauf, dass das Bodenleben rund um Windräder sich reduziere.

Das sagt der Regionalverband: Zu Insekten: Wir wurden von den Naturschutzbehörden und -verbänden im Vorfeld nicht darauf hingewiesen, dass es bei Windenergieanlagen in erheblichem Maße zu Insektensterben kommt. Was stimmt, ist, dass es eine Modellrechnung gibt, die ermittelt hat, dass bundesweit jährlich circa 1200 Tonnen Insektenbiomasse durch Windenergieanlagen verloren gehen könnten. Allerdings handelt es sich um eine Modellrechnung. Und es ist bekannt, dass im Gegenzug Vögel allein in den Wäldern Deutschlands pro Jahr ganze 450.000 Tonnen an Insekten verzehren, das ist das 375-fache von 1200 Tonnen.

Zu Fledermäusen: Wir haben einen Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie vom Umweltministerium bekommen, der sogenannte Schwerpunktvorkommen A für sogenannte windenergiesensible Fledermausarten - das sind auch diejenigen Fledermausarten, die von den Druckveränderungen durch Windenergieanlagen, also einem Barotrauma, betroffen sind - abgrenzt. Diese Schwerpunktvorkommen A halten wir vollständig von Vorranggebieten Windenergie frei. Darüber hinaus können Windenergieanlagen abgeschaltet werden, wenn Fledermäuse fliegen.

Nach dem Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) sind Abschaltmaßnahmen für Fledermäuse nachweislich wirksam und mittlerweile eine artenschutzrechtliche „Standardmaßnahme“. Um diese Abschaltungen kümmern aber nicht wir uns, sondern darum geht es im konkreten Genehmigungsverfahren, wenn die Standorte der Windenergieanlagen bekannt sind. Der Regionalverband plant Gebiete, keine Standorte.