Als „nach wie vor nicht zufriedenstellend“ bezeichnet der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster die Postversorgung in der Kreisstadt. Dies hat er Anfang Februar in einem Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG (DHL Group), Tobias Meyer, zum Ausdruck gebracht. Dieser kündigt nun Verbesserungen in Biberach an. Was genau geplant ist.

Das Angebot der Post ist in Biberach seit mehreren Jahren ein Thema, das immer wieder für Verärgerung in der Bevölkerung sorgt. Nach dem Auszug der Postbankfiliale aus dem inzwischen abgerissenen Postgebäude beim Bahnhof, gab es zunächst eine Container-Lösung in der Freiburger Straße, die in der Folge auch noch ausgebaut wurde. Man sei zusammen mit der Stadtverwaltung auf der Suche nach einem neuen, festen Standort im Stadtgebiet, hieß es seitens der Postbank über längere Zeit. Zu einem erfolgreichen Ende dieser Suche kam es aber nicht. Ende 2022 gab die Postbank bekannt, keinen neuen Standort in Biberach mehr zu suchen.

„Situation hat sich deutlich verschärft“

Außerdem wurde die „Container-Filiale“ in der Freiburger Straße Ende Februar 2023 geschlossen. Seit Ende 2021 gibt es auch die Postfiliale auf dem Mittelberg, Köhlesrain 4, nicht mehr. Für etwas Entlastung sorgte, dass bereits im März 2022 eine Postfiliale im Rewe-Markt an der Eisenbahnstraße sowie inzwischen fünf Packstationen, verteilt über das Stadtgebiet, eröffnet wurden. „Dennoch empfinden viele Bürger die Situation als unzureichend“, so Gerster, „das haben mir zuletzt auch wieder einige gesagt.“

Nachdem der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG vor Kurzem zu Gast bei der baden-württembergischen Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion war, habe er sich erlaubt, Tobias Meyer persönlich anzuschreiben und auf die Situation in Biberach hinzuweisen, so Gerster. Das Schreiben liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Seit dem Rückzug von Post und DHL aus der Freiburger Straße, „hat sich die Situation vor Ort in unserer Großen Kreisstadt in der Wahrnehmung etlicher Bürgerinnen und Bürger deutlich verschärft“, schreibt Gerster darin.

Meyer hält Post in Biberach für „sehr gut aufgestellt“

Es gebe immer wieder den Wunsch, dass die Deutsche Post AG wieder mit einer eigenen Filiale Präsenz zeige, die der Größe, dem Geschäftsaufkommen und dem Bedarf der Stadt Biberach angemessen sei. Gerster regt in seinem Brief auch ein Gespräch mit Stadtverwaltung und Landratsamt an, um ein dafür geeignetes Grundstück oder Gebäude ausfindig zu machen.

Vor wenigen Tagen erhielt der Abgeordnete nun die Antwort des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG. Meyer schreibt: „In der Gemeinde Biberach an der Riß sind wir mit drei Partnerfilialen, fünf Packstationen sowie vier DHL-Paketshops sehr gut aufgestellt.“ Ein Satz, der Martin Gerster nicht gefällt. „Ich teile diese Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden nicht und bin der Meinung, dass da noch deutlicher Verbesserungsbedarf besteht.“

Weitere Packstationen und Standortsuche

Einige Verbesserungen kündigt der Post-Vorstandsvorsitzende immerhin an. So arbeite man weiter am Ausbau des Packstationennetzes. So soll im zweiten Quartal 2024 die sechste Packstation in Biberach eröffnet werden. Einen genauen Standort dafür nennt Meyer in seinem Schreiben allerdings nicht. Außerdem sei die Post auf der Suche nach einem Standort für eine siebte Packstation im Stadtgebiet.

Eine mit Mitarbeitern besetzte Filiale hätte die Post gerne auf dem Mittelberg. Seit der Schließung der Filiale im Köhlesrain gestalte sich dies aber als sehr herausfordernd, „da wir bisher weder einen geeigneten Filialpartner, noch eine passende Immobilie finden konnten“, schreibt Meyer. Vor diesem Hintergrund sei bereits beschlossen, die bisherige Paketstation am Aldi (Waldseer Straße 119) durch eine Poststation zu ersetzen. Dabei handelt es sich, ebenso wie bei der Packstation, um eine digitalisierte Automatenstation, die neben einem Briefkasten unter anderem auch die Möglichkeit bietet Briefmarken für Briefe und Pakete zu kaufen und auszudrucken und die Möglichkeit zum Empfang und Versand von Briefen und Paketen bietet, vergleichbar mit einer kleinen Postfiliale.

Die Post greife gerne das von Gerster vorgeschlagene Gesprächsangebot auf, mit Vertretern der lokalen Politik gemeinsam mögliche weitere Lösungsoptionen zu erörtern, schreibt Meyer. Dass sich die Post bewege und weitere Maßnahmen plane, finde er grundsätzlich gut, so Gerster. Das reiche aber noch nicht aus. „Ich finde weiterhin, dass Biberach durch die Post unterversorgt ist und werde bei dem Thema am Ball bleiben.“