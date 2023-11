Der November gilt als Monat des Totengedenkens. Die Friedhöfe sind an den Feier- und Gedenktagen stärker frequentiert als normalerweise. Manchem wird dabei möglicherweise bewusst, dass sie nicht nur reine Bestattungsflächen für die Verstorbenen sind, sondern aufgrund ihrer mitunter parkartigen Gestaltung auch eine gewisse Naherholungsfunktion für die Lebenden erfüllen.

Allerdings ist nicht nur der finanzielle Aufwand für Bestattungen in den vergangenen Jahren gestiegen, Geld kostet auch die Pflege der Friedhofsanlagen. Da beides inzwischen von einer Kostendeckung weit entfernt ist, hat der Biberacher Gemeinderat eine Erhöhung der Friedhofsgebühren ab 2024 beschlossen. Auch eine neue Grabart wird es künftig geben.

Den Olympiapark in München hat Landschaftsarchitekt Günther Grzimek nur wenige Jahre nach dem Biberacher Stadtfriedhof geplant. (Foto: Gerd Mägerle )

Der Biberacher Stadtfriedhof ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie sich die Funktionen Friedhof sowie Park/Naherholung verbinden. Charakteristisch sind die Weitläufigkeit des Geländes, die sanft geschwungenen Wege, die wabenartig angeordneten Grabfelder, das Einbeziehen der unterschiedlichen landschaftlichen Höhenniveaus sowie die eingebetteten Teiche und Weiher.

Erst Stadtfriedhof, dann Olympiapark

Was wahrscheinlich nicht so viele wissen: Geplant hat den Stadtfriedhof Anfang der 1960er-Jahre der Landschaftsarchitekt Günther Grzimek, damals Leiter des Garten- und Friedhofsamts der Stadt Ulm. Sein bekanntestes Werk schuf Grzimek nur wenige Jahre nach der Biberacher Planung: den Olympiapark in München für die Spiele von 1972.

Dessen für seine Zeit revolutionären Gestaltungsprinzipien einer „Gebrauchslandschaft“ und einer Ästhetik des Selbstverständlichen lassen sich bereits in der Anlage des Stadtfriedhofs ablesen und haben bis heute nichts von ihrer Attraktivität verloren. Grzimek wurde 1996 übrigens auf „seinem“ Biberacher Friedhof beerdigt.

Das Grab von Günther Grzimek befindet sich auf „seinem“ Friedhof in Biberach. (Foto: Gerd Mägerle )

Das Bestattungswesen und die Pflege des Stadtfriedhofs sowie der anderen Friedhöfe in Biberach und den Teilorten kostet allerdings zunehmend mehr. „Wir haben es mit enormen Kostensteigerungen und einem steigenden Aufwand zu tun“, sagt Bauverwaltungsamtsleiter Wolfgang Winter.

Für das laufend Jahr seien rund 1,14 Millionen Euro dafür veranschlagt, rund 120.000 Euro mehr als noch 2020. Dies habe mit den gestiegenen Markt- und Energiepreisen zu tun, die zu deutlich höheren Vergabesummen bei der Friedhofspflege und der Grabherstellung geführt hätten. Deswegen wurden die Friedhofsgebühren für die Jahre 2024 und 2025 nun neu kalkuliert.

Kompliziertes Zahlenwerk

Das Ganze ist ein kompliziertes Zahlenwerk, das zu durchdringen auch dem einen oder anderen Stadtrat in den vergangenen Wochen die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Im Idealfall sollten die erhobenen Gebühren die erforderlichen Kosten decken. Dies würde aber zu einer Vervielfachung der heutigen Gebührensätze führen, so dass zu befürchten wäre, dass die Belegungszahl der Biberacher Friedhöfe zurückgeht und die Stadt dann auf den Kosten sitzen bleibt.

Die Gebühren auf dem zuletzt 2020 beschlossenen Niveau zu belassen, würde in der Konsequenz zum gleichen Ergebnis führen. Geeinigt hat sich der Gemeinderat deshalb auf eine Zwischenlösung, die den Kostendeckungsgrad nach doppischer Rechnung von bisher 56,2 auf 64,6 Prozent erhöht, aber nicht zu einer Gebührenexplosion für die Bürger führt.

Der Biberacher Stadtfriedhof ist eine weitläufige Anlage, in der auch kleine Weiher ihren Platz haben. (Foto: Gerd Mägerle )

Als Beispiel: So kostet die Herstellung eines Reihengrabs für einen Verstorbenen, der älter als zehn Jahre ist, auf den Biberacher Friedhöfen künftig 942 Euro (bisher 806 Euro). Die Kosten für die Herstellung eines Urnengrabs betragen 394 Euro (bisher 340 Euro). Die Grabnutzungsgebühren sind auf den einzelnen Friedhöfen der Stadt und der Teilorte zum Teil unterschiedlich.

So kostet die Gebühr für ein Reihengrab auf dem Stadtfriedhof für einen Verstorbenen, der älter ist als zehn Jahre, künftig 1155 Euro (bisher 1013 Euro), ein Urnenreihengrab 361 Euro (bisher 317 Euro). Die Ruhezeit beträgt jeweils 20 Jahre. Außerdem erhöhen sich auch die Gebühren für die Nutzung des Leichenhauses (von 85 aus 100 Euro), der Aussegnungshalle (von 175 auf 200 Euro) und des Urnenraums (von 50 auf 75 Euro). Die Gesamtübersicht aller Friedhofsgebühren findet sich auf der städtischen Internetseite.

Neue Grabart und Frage nach Friedwald

Weil der Trend inzwischen stark zur möglichst pflegefreien Urnenbestattung geht, hat der Gemeinderat außerdem einer neuen Grabart für den Stadtfriedhof zugestimmt. Um die Baumwiese zu entlasten gibt es künftig das Urnengrab auf einer Ruheweise. Dieses wird mit einer Steinplatte gekennzeichnet. Im Unterschied zur Baumwiese sind auch kleinere Bepflanzungen des Grabs möglich. Den steigenden Trend zur Urnenbestattung geben auch die Zahlen für alle Friedhöfe im Biberacher Stadtgebiet wieder. So waren 2022 rund drei Viertel aller Bestattungsfälle Urnenbestattungen.

Seitens des Gemeinderats gab es ein einstimmiges Votum für die vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen. Tenor war, dass man die gestiegenen Kosten zumindest zum Teil an die Bürger weitergeben müsse, auch mit Blick auf die Konsolidierung des städtischen Haushalts. SPD-Rat Rudolf Metzger regte bei dieser Gelegenheit an, die Planung für einen bereits mehrfach diskutierten Friedwald voranzubringen. Auch CDU-Rat Peter Schmogro war überzeugt: Wenn der kommt, wird er auch genützt.“