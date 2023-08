Rund 700 preisgünstige Wohnungen vermietet die Baugenossenschaft (BG) Biberach im Stadtgebiet. Vermieten könnte sie eine weitere dreistellige Anzahl, wenn man die Nachfrage betrachtet, denn der Druck auf den Wohnungsmarkt ist auch in Biberach nach wie vor hoch. Patrick Detzel, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der BG, sieht momentan jedoch wenig Spielraum, weitere Wohnungen zu bauen.

6,70 Euro Miete kostet der Quadratmeter Wohnfläche bei der BG im Durchschnitt. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach diesen günstigen Wohnungen hoch ist. Die Warteliste an Interessenten füllt acht Aktenordner, das sind etwa 250 Personen. Am gefragtesten seien Drei– bis Vier–Zimmer–Wohnungen, sagt Detzel. „Bis zu 20 Monate kann es dauern, bis wir jemandem eine Wohnung anbieten können.“

Weniger Fluktuation

Die lange Wartezeit liegt unter anderem daran, dass die Fluktuation in den BG–Wohnungen merklich zurückgegangen ist. „Haben früher in der Spitze zwischen 70 bis 80 Wohnungen pro Jahr den Mieter gewechselt, sind es im Moment gerade noch etwa 40.“ Die Mieter wüssten um das knappe Angebot auf dem Wohnungsmarkt. „Wer etwas hat, der geht erst einmal nicht wieder raus“, sagt Detzel.

Wenn der Stellplatz schon zwischen 70.000 und 75.000 Euro kostet, kann ich keine Sozialwohnung für 6,70 Euro vermieten. Patrick Detzel, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der BG

Der BG–Geschäftsführer würde gerne noch weitere günstige Mietwohnungen für das Klientel der Genossenschaft bauen, sieht sich aufgrund der Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Politik dazu aber nicht in der Lage. Detzel nennt dafür mehrere Gründe: „Wir bekommen im Moment keine Handwerker und es macht auf mich den Anschein, als ob dagegen niemand etwas tut.“

Viele der Menschen, die aktuell nach Deutschland zuwandern, wären aus seiner Sicht in der Lage, nach einer entsprechenden Ausbildung Jobs im Handwerk zu übernehmen. Das scheitere aber an einem Bündel von Vorschriften.

Vorschriften als Hemmschuh

Ein weiterer Hemmschuh für den Bau günstiger Wohnungen seien die mangelnde Förderung und die hohen Vorschriften für Schall– und Brandschutz, die Kosten verursachen. Und mitunter seien es auch örtliche Bauvorschriften, die skalierbare Systembauten nicht zuließen sowie der Stellplatznachweis, der häufig über eine Tiefgarage gelöst werden müsse. „Wenn der Stellplatz schon zwischen 70.000 und 75.000 Euro kostet, kann ich keine Sozialwohnung für 6,70 Euro vermieten“, sagt Detzel.

Hinzu komme die Notwendigkeit energetischer Sanierungen im Bestand, die die BG in den nächsten Jahren vor große finanzielle Herausforderungen stelle. „Wir sind aber noch eine der mittelständischen Genossenschaften, die energetisch bereits viel gemacht haben und über eine ordentliche Kapitalausstattung verfügen“, sagt der Geschäftsführer.

Wir werden den Fokus in den kommenden drei bis vier Jahren auf energetische Sanierungen legen. Patrick Detzel, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der BG

Die BG werde es deshalb schaffen, bis 2042 klimaneutral zu sein. „Aber ich frage mich, wie das bei anderen laufen soll, die zum Teil noch mit Altschuldenproblematiken zu tun haben.“ Es könne ja aber auch nicht im Sinne des Bundes sein, wenn solche Bauträger dann reihenweise in die Insolvenz marschierten.

Energetische Sanierungen im Fokus

Die BG werde jetzt noch das Bauvorhaben in der Abtstraße 8 und 12 fertig machen, kündigt Detzel. Dort entstehen in freier Finanzierung zwei Fünffamilienhäuser. Im zweiten Quartal 2024 will die Genossenschaft dann in ihre neue Geschäftsstelle umziehen, die gerade an der Kolpingstraße gebaut wird. Danach sei die Neubautätigkeit zunächst einmal beendet.

„Wir werden den Fokus in den kommenden drei bis vier Jahren auf energetische Sanierungen legen“, so Detzel. Er hoffe, dass sich die Rahmenbedingungen für Bauprojekte bis dahin wieder normalisieren.

Nichts Neues gibt es auch beim Bauprojekt der BG. bei dem in der Hans–Liebherr–Straße 18 Sozialwohnungen entstehen sollen. Nach dem Brand in Februar droht nun möglicherweise ein Rechtsstreit mit einer Versicherung über die Regulierung des Schadens.