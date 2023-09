Die Biberacher Geschäfte haben an diesem Freitag im Rahmen der langen Einkaufsnacht wieder bis 23 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln durch die Biberacher Altstadt ein. Dort warten wieder verschiedene Aktionen auf die Besucherinnen und Besucher. Die Werbegemeinschaft Biberach als Organisatorin hat sich dafür etwas Neues einfallen lassen.

In den vergangenen Jahren hat die Werbegemeinschaft vor allem auf spektakuläre Großprojektionen gesetzt, die Hausfassaden in künstlerisch gestaltetes Licht tauchten. „Ich will nicht ausschließen, dass wir das auch künftig wiederholen“, sagt Günter Warth vom Vorstand der Werbegemeinschaft, „aber wir finden, es ist nach all den Jahren auch mal an der Zeit, wieder neue Formate auszuprobieren.“

Mehr Leuchtobjekte und Aktion auf den Plätzen

Dunkel wird es in den Altstadtgassen, -straßen und -plätzen aber am Freitagabend trotzdem nicht bleiben. Neben den erleuchteten Schaufenstern sollen viele künstlerisch geformte Leuchtobjekte für ein buntes Bild sorgen. „Wir hatten die schon bei den vergangenen Einkaufsnächten im Einsatz. Diesmal werden es noch mehr sein“, so Warth.

Statt illuminierter Fassaden soll es diesmal Aktion, Bewegung und Show geben, erläutert Matthias Walterspiel von der Werbegemeinschaft. Drei Gruppen treten den ganzen Abend über zu wechselnden Uhrzeiten an vier Plätzen (Marktplatz, Rathaus, Schadenhof und Kesselplatz) auf. Es sind dies der Jugendzirkus KiSSiMo mit Vertikaltuchakrobatik und einer Feuershow, die Nice Danzas der Funky Kids mit Urban Dances und die Gruppe Biberfunkeln mit ihrer spektakulären Feuershow. Sie tritt um 21.45 Uhr in der Consulentengasse vor dem Friseurgeschäft Hotz auf. „Alle drei Gruppen kommen aus Biberach, damit wollen wir auch das Motto , Vielfalt’ der Heimattage aufgreifen“, erläutert Walterspiel.

Aktionen in den Geschäften

Neben den Aktionen der Gruppen auf den Plätzen bieten auch die Biberacher Einzelhändler wieder verschiedene Aktionen in ihren Geschäften. So sind bereits die neuen Winterkollektionen zu sehen, es gibt Rabatt- und Schnäppchenangebote sowie kleine Snacks, ein Glas Sekt oder Wein und Gewinnspiele. Daneben soll genug Zeit für Information und Beratung zur Verfügung stehen, sagt Warth.

Er würde sich aus Sicht der Werbegemeinschaft wünschen, dass sich bei künftigen Einkaufsnächten noch mehr Geschäfte aktiv mit Aktionen beteiligen. Dass sich das lohnt, davon ist er überzeugt. „Die Leute kommen wieder mehr, das höre ich auch von Kollegen.“ Der Onlinehandel werde längst nicht mehr so gehyped wie noch vor einigen Jahren. „Es ist erkennbar, dass sich das Geschwäft wieder etwas lokalisiert und die Leute sich auch wieder mehr dem Einzelhandel zuwenden“, so Warth.