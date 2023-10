Das frühere Lokal Golfeck samt dazugehöriger Minigolfanlage in der Memelstraße 4 gleicht seit Längerem einem verwunschenen Ort. Inzwischen ist klar, was der Eigentümer mit dem Grundstück plant und stößt damit bei den Stadträten auf Wohlwollen.

Kleine Bälle über Hindernisse werden auf dem Minigolfplatz beim Golfeck schon lange nicht mehr geschlagen. Die Natur erobert sich die Minigolfbahnen gerade zurück, der Zaun ist zum Teil kaputt und auch die Rollläden an dem kleinen Lokal sind längst heruntergelassen. Alles in allem kein einladender Anblick am Rand der Innenstadt.

Wohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmer

Das Gelände gehört inzwischen dem Bauunternehmen Löffler (Hohentengen). Es plant, darauf ein fünfgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Eine Mischung aus sehr guten Grundrissen und idealen Wohnungsgrößen seien seiner Firma ein besonderes Anliegen, teilt Tobias Löffler auf SZ-Anfrage mit. Die Wohnungen zwischen 2,5 bis 4,5 Zimmern sind mit einer ansprechenden Ausstattung geplant sollen in Richtung Süden orientiert sein. „Die Lage ist zentrumsnah und daher ideal für kurze Wege“, so Löffler.

Aktuell macht das Golfeck in der Memelstraße keinen besonders einladenden Eindruck. (Foto: Gerd Mägerle )

„Das ganze ist ein bedeutendes städtebauliches Vorhaben, für das wir eine Mehrfachbeauftragung angeordnet haben“, erläuterte Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Bauausschuss. Die Lage des geplanten Gebäudes ist einigermaßen prominent, direkt neben der Königsbergallee und in Verlängerung der neuen Mali-Sporthalle.

Insgesamt 24 Wohnungen

Das Architekturbüro Bolte (Immenstadt/Allgäu) hat ein mit der Stadtverwaltung abgestimmtes Farb- und Materialkonzept für die Fassade des Gebäudes vorgelegt, um gewisse Standards auf diesem markanten Grundstück zu sichern. Vorgesehen ist ein L-förmiges Gebäude, das im Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung vorsieht. In den vier Stockwerken darüber sollen insgesamt 24 Wohnungen entstehen. Für die gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss ist ein Flächentausch mit der Stadt erforderlich, damit auf der Nordseite private Kundenstellplätze angelegt werden können. Für die barrierefrei erreichbaren Wohnungen soll es Stellplätze in einer Tiefgarage unter dem neuen Gebäude geben. Zur Wärmeversorgung soll es an das neue Nahwärmenetz der Stadt angeschlossen werden.

So in etwa könnte das neue Gebäude aus Richtung Memelstraße aussehen. Im Erdgeschoss ist eine gewerbliche Nutzung geplant, darüber insgesamt 24 Wohnungen. (Foto: Bolte-Architekten )

„Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Bausektor wird es künftig wohl seltener passieren, dass wir Ihnen so ein Vorhaben vorstellen dürfen“, sagte Stadtplanungsamtsleiter Roman Adler zu den Stadträten im Bauausschuss. Es sei aktuell auch noch nicht klar, wann mit dem Bau begonnen werde. Ebenso stehe noch nicht fest, welche Art von Gewerbe ins Erdgeschoss des geplanten Gebäudes einziehe. „Das wird sicher spannend werden“, mutmaßte er.

Stadträte sehen es positiv

Die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen bewerteten das Vorhaben positiv. „Wir stimmen der innenstadtnahen Verdichtung zu, weil wir Wohnungen brauchen“, sagte Silvia Sonntag (Grüne). Das neue Gebäude bringe aber einen „Wärmeinseleffekt“ mit sich, weswegen sie bemängelte, dass Fassadenbegrünung im Entwurf kein Thema sei. „Große Teile des heutigen Geländes sind versiegelt, wir sollten entsiegeln“, so Sonntag.

Was die Gewerbeansiedlung im Erdgeschoss betrifft, warb die Grünen-Stadträtin dafür, die Biberacher Regelung etwas zu lockern, wonach innenstadtrelevante Sortimente nicht an der Peripherie angesiedelt werden dürfen. „Wenn wir hier verdichtetes Wohnen haben, können wir nicht verlangen, dass alle für bestimmte Waren in die Innenstadt fahren müssen.“ Die Verwaltung habe das Thema Einzelhandelsfestsetzung auf dem Schirm, antwortete Stadtplanungsamtsleiter Adler. Darüber müsse der Gemeinderat bei der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts diskutieren. Er könne sich beispielsweise an dieser Stelle eine Art Nachbarschaftsladen vorstellen, nicht aber einen Discounter.

Fast „märchenhaft“

Der frühere Minigolfplatz wirke mittlerweile fast „märchenhaft“, weil er langsam zuwachse, sagte Flavia Gutermann (Freie Wähler) scherzhaft. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass nun an der Stelle wenigstens etwas geplant ist.

Der frühere Minigolfplatz macht einen verwunschenen Eindruck. (Foto: Gerd Mägerle )

„Es ist positiv, dass südlich der Königsbergallee durch das neue Gebäude ein ansehnliches Bild entsteht“, sagte Lutz Keil (SPD). In diesem Bereich befinden sich ein kleines, aber nicht ganz unattraktives Wohngebiet. „Wir haben Wohnbebauung in der Stadt nötig und ich hoffe, dass es mit dem Bau bald losgeht.“ Einen Nahversorger als gewerblicher Nutzer halte er an dieser Stelle für nicht sinnvoll, einen Fahrradladen könne er sich hier hingegen vorstellen, so Keil.

Welches Gewerbe siedelt sich an?

Das Bauvorhaben sei sinnvoll, stimmte auch Günter Warth (FDP) zu. „Wir fragen uns allerdings, welches Gewerbe angesichts der allgemeinen Entwicklung im Handel an dieser Stelle funktionieren soll.“ Es sei schön, dass es an dieser Stelle nun hoffentlich eine markante Wohnbebauung geben werde, sagte Petra Romer-Aschenbrenner (CDU). Dem städtebaulichen Vertrag mit dem Eigentümer und der notwendigen Bebauungsplanänderung stimmte der Bauausschuss einstimmig zu.

Das Gewerbe im Erdgeschoss könne flexibel im Bereich Größe und Grundriss gestaltet werden, sagt Bauunternehmer Tobias Löffler. „Es soll eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung für die Stadt, die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes sowie für die Nachbarschaft gegeben sein.“ Eine konkrete Nutzung sei allerdings noch unklar. „Wir sind hierzu für Interessenten jederzeit gesprächsbereit und auch für Ideen offen.“ Aktuell bereite seine Firma den Bauantrag vor und strebe einen Baubeginn ‐ je nach Marktlage ‐ auf Mitte des Jahres 2024 an.