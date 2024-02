Warum die Stadt Biberach nun doch nicht am Winterdienst spart

Ursprünglich wollte die Stadtverwaltung am Winterdienst sparen, hat sich dann aber aufgrund der doch nicht so schlechten Haushaltslage umentschieden. Auch künftig sollen die Wohnneben- und Anliegerstraßen in den Wohngebieten geräumt und gestreut werden. Ein Vorschlag, dem der Biberacher Bauausschuss nur allzu gerne geschlossen zustimmte.

So werden auch für den Haushalt 2025 insgesamt 25.000 Euro für die Fremdvergabe des Winterdienstes berücksichtigt, auch wenn diese Summe voraussichtlich nicht ganz abgerufen werden muss.

„Wir wollen nicht auf diesen wichtigen Service für die Bürgerinnen und Bürger verzichten“, sagte Baubürgermeister Christina Kuhlmann in der Sitzung am Donnerstagabend. „Es geht hier um einen Sicherheitsvorteil und auch um die Erreichbarkeit. Deshalb schlagen wir vor, dabei zu bleiben und die 25.000 Euro einzuplanen.“

Bürger sollen sich auf Stadt verlassen können

Dieser Vorschlag kam beim Gremium gut an: „Wir begrüßen die Rücknahme dieser Einsparmaßnahme sehr“, sagte Stadträtin Gabriele Kübler (SPD).

Es gibt eben auch Dinge, da wollen sich die Bürgerinnen und Bürger drauf verlassen können. Stadtrat Oliver Lukner

„Die Sicherheit der Menschen geht vor und schließlich sind vereiste Straßen für alle gefährlich und nicht nur für die Anwohner.“ Stadträtin Flavia Gutermann (Freie Wähler) dachte dabei vor allem an Menschen, „die nicht mehr so gut Fuß“ seien: „Deshalb ist der Winterdienst überall außerordentlich wichtig.“

„Es gibt eben auch Dinge, da wollen sich die Bürgerinnen und Bürger drauf verlassen können“, sagte Stadtrat Oliver Lukner (FDP). „Und der Winterdienst gehört dazu.“

Er dankte in diesem Zug auch den Mitarbeitenden des Baubetriebsamts: „Was die nachts leisten, während andere auf dem Sofa liegen, ist enorm.“ Für ihn seien diese 25.000 Euro auch nicht entscheidend, wenn es um die Konsolidierung des Haushalsplans gehe.

Für CDU-Stadtrat Friedrich Kolesch ist der Punkt Winterdienst ebenfalls ein entscheidender: „Auch wenn sich die Haushaltslage nicht verbessert hätte, hätten wir dafür plädiert, diesen Service nicht zu streichen“, sagte Kolesch. „Unsere Stadt besteht immerhin größtenteils aus Wohnneben- und Anliegerstraßen.“