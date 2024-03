Knapp 300 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Gaisental-Grundschule im Nordwesten Biberachs. Durch die neuen Wohngebiete Hauderboschen und Hirschberg rechnet die Stadt in den nächsten Jahren mit bis zu 440 Kindern, die die Schule besuchen werden. Hinzu kommen Kinder in der Hortbetreuung und der Grundschulkindbetreuung. Die Schule braucht also dringend mehr Platz. Wie das gelingen soll, hat jetzt der Gemeinderat beschlossen.

Momentan ist die Gaisental-Grundschule überwiegend dreizügig. „Wir haben aber von Schulamt und Regierungspräsidium die Genehmigung bekommen, die Schule künftig vierzügig zu betreiben“, so Verena Fürgut, Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Sport (ABBS). Dafür braucht die Schule in Summe 16 Klassenräume sowie vier bis fünf Mehrzweckräume und Kursräume. Notwendig sind auch weitere Arbeits- und Rückzugsflächen für Lehrkräfte sowie ein eigenes Konrektorat, das bei einer Schule dieser Größenordnung sinnvoll ist.

Zweites Büro für Schulsozialrbeit

Mit der Schulleitung habe man bereits überlegt, welche Flächen im bestehenden Schulgebäude künftig anderweitig genutzt oder getauscht werden können, um sinnvolle Nutzungseinheiten und Funktionszusammenhänge zu schaffen, sagte Fürgut. Dadurch werden auch bauliche Maßnahmen in einem beschränkten Umfang im Schulgebäude notwendig. Auf Vorschlag der Verwaltung soll auch ein zweites Büro für die Schulsozialarbeit hinzukommen.

Trotz allem braucht die Schule aber einen Erweiterungsbau. Dies hat vor allem mit dem Bedarf für Sportstunden zu tun. Die Gaisental-Grundschule verfügt bisher über eine einteilige Sporthalle. Deren Kapazitäten sind aber bei einer künftig vierzügigen Grundschule mehr als erschöpft. Möglich wäre zwar ein Ausweichen auf andere Sporthallen im Stadtgebiet, die noch Kapazitäten haben. Dafür bräuchte es aber einen extra Busverkehr, der die Kinder zur Halle bringt und dort wieder abholt. Aus Zeit-, Kosten- und Personalgründen (Busfahrer) scheidet diese Lösung aus Sicht der Verwaltung aus.

Neue Gymnastikhalle

Stattdessen soll nun auf der Wiese westlich der vorhandenen Sporthalle (zwischen Schule und DFB-Minispielfeld) eine neue Gymnastikhalle inklusive der notwendigen Nebenräume gebaut werden. Was den Standort angeht, sind sich Schulleitung, ABBS und Baudezernat einig. Das neue Gebäude soll einen Grundriss von 15 mal 15 Metern haben.

Insgesamt sollen Umbau und Erweiterung der Gaisental-Grundschule rund 7,5 Millionen Euro kosten. An Zuschüssen soll es etwa 770.000 Euro aus der Schulbauförderung des Landes geben. Für den Bau der Gymnastikhalle ist ein Zuschuss zwischen 80.000 und 100.000 Euro aus der Förderung Kommunaler Sportstättenbau zu erwarten. Geplant wird die Maßnahme vom Büro Kull und Woitun in Biberach, schlüsselfertig umgesetzt werden soll sie 2025 und 2026.

Bleibt es bei 7,5 Millionen Euro?

Im Gemeinderat herrschte Einmütigkeit über die notwendige Schulerweiterung. „Ob es wohl bei den 7,5 Millionen Euro bleibt?“, fragte sich Magdalena Bopp (Freie Wähler). Die Erfahrung der vergangenen Bauprojekte seien andere. Mit den geringen Zuschüssen sei ihre Fraktion nicht zufrieden. „Hier geht es schließlich um eine Pflichtaufgabe.“ Ob das neue Gebäude möglicherweise als Holzbau ausgeführt werden könne, überlasse man der Baufirma. Falls es Holz werde, wünsche man sich einen Herkunftsnachweis, so Bopp.

Die Schule mache jetzt einen weiteren Entwicklungsschritt, „nicht nur quantitativ“, lobte Lutz Keil (SPD). Die Erweiterung sei sehr verantwortlich und vernünftig überlegt. „Die Förderung ist allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

„Landeszuschuss ist ein Witz“

Gut sei es, die Bauweise für die Gymnastikhalle der Baufirma zu überlassen, sagte Oliver Lukner (FDP). „Die 7,5 Millionen Baukosten halten wir für realistisch, die Zuschüsse sind leider sehr überschaubar.“

„Wir wachsen weiter, deshalb ist es richtig, dass wir dafür Geld in die Hand nehmen“, sagte Friedrich Kolesch (CDU). Die Schule müsse die notwendigen Flächen erhalten. „Der Landeszuschuss ist ein Witz“, meinte er. „Ich frage mich, wie Gemeinden so ein Projekt stemmen sollen, die finanziell nicht so gut ausgestattet sind wie wir.“ Er bitte darum, mögliche Nachbarschaftsbedenken zum Standort der Gymnastikhalle zu prüfen und auszuräumen, sagte Kolesch mit Blick auf die Lärmdebatten wegen des DFB-Minispielfelds dort vor einigen Jahren.

Man sei jetzt gespannt auf die Planung der Architekten, sagte Rudolf Brüggemann (Grüne). Bei der Gymnastikhalle spreche sich die Fraktion für ein Gründach und, wenn möglich, auch Photovoltaik aus. Außerdem wollen die Grünen eine Darstellung der Folge- und Unterhaltungskosten.