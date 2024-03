Mehrere Wochen lang hat sich das Amtsgericht mit einem Fall beschäftigt, in dem es um mögliche Vergewaltigung in einer Biberacher Kreisgemeinde ging. Nach vier Verhandlungstagen und einem Besuch am Tatort ist das Urteil nun eindeutig ausgefallen. Obwohl der Anwalt des Angeklagten alles gab, um die Geschädigte zu diskreditieren, glaubte der Richter am Ende ihr.

Wir haben keine Zweifel an diesem durchaus konstanten Geschehen. Richter Ralf Bürglen

Der Angeklagte und die Geschädigte kannten sich schon länger, als es im Sommer 2021 zu der Tat gekommen sein soll. Sie hatten auch schon mehrfach zuvor sexuellen Kontakt zueinander gehabt, schilderten beide im Gerichtssaal. An diesem Abend sei laut der Geschädigten jedoch nichts daran einvernehmlich gewesen, ihr Widerspruch sei jedoch nicht gehört worden.

Am Ende schloss der Angeklagte sie beide allein im Gemeindehaus ein, in dem sie sich mit Freunden getroffen hatten, würgte sie und führte seine Finger in sie ein. „Ich habe mich gefühlt wie eine Puppe, ohne Leben, mit der man machen kann, was man will“, hatte die Geschädigte, die als Nebenklägerin in dem Fall auftrat, im Zeugenstand geschildert.

Nicht perfekte Erinnerung sei verständlich

Für das Gericht steht fest, dass all das auch so passiert ist. Die Widersprüche in der Aussage der Nebenklägerin, die der Anwalt des Angeklagten in seinem Plädoyer aufzählte, sah das Gericht nicht als gravierend an. Es sei verständlich, dass sie sich nicht mehr an alle Details erinnern könne und das habe sie auch von Anfang an so zugegeben. Eine Vergewaltigung sei eine „Situation, in die sich nicht alle reinversetzen können, worüber Sie alle glücklich sein können“, sagte Richter Ralf Bürglen in seiner Urteilsbegründung. „Wir haben keine Zweifel an diesem durchaus konstanten Geschehen.“

Von einer glaubwürdigen Aussage der Nebenklägerin kann nicht gesprochen werden. Verteidiger des Angeklagten

Einen Grund für eine verminderte Strafe sah das Gericht nicht und verurteilte den heute 24-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung. „Man sollte wirklich einfach mal wahrgenommen haben, was das für Auswirkungen auf die Geschädigte hat“, sagte Richter Bürglen. „Das ist gravierend.“

Verteidiger pocht auf Unschuld

Die Verteidigung hatte indes bis zum Schluss daran festgehalten, dass der Angeklagte unschuldig sei, dass alles einvernehmlich gewesen sei, und für einen Freispruch geworben. „Von einer glaubwürdigen Aussage der Nebenklägerin kann nicht gesprochen werden“, war die Überzeugung des Anwalts. „Aus meiner Sicht ist es vollkommen ausgeschlossen, dass ein Opfer die elementaren Elemente einer Tat vergisst.“ Die Geschädigte hatte in ihrer Aussage immer wieder Erinnerungslücken eingeräumt.

Außerdem hätte der Oralverkehr, der früher am Abend stattgefunden haben soll – zu dem die Geschädigte laut ihrer Aussage vom Angeklagten „überredet“ worden sei – ein „konsensuales Handlungsgeschehen“ impliziert, so der Verteidiger. Sie hätte ja sonst auch zubeißen können. „Sie war, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, kein Mauerblümchen“, sagte er. Die Vorwürfe habe sie später nur erhoben, „weil sie sich bitchig gefühlt hat“.

Für eine Vergewaltigung hingegen fehle bei seinem Mandanten jedes Motiv, schließlich hätten Vergewaltiger stets die eigene sexuelle Befriedigung im Sinn, während es hier ums Einführen von Fingern gehe. „Mein Mandant hat von dem Gesamtgeschehen keinen Mehrwert gehabt.“

Geschädigte während Plädoyers sichtlich mitgenommen

Während der Ausführung des Verteidigers weinte die Geschädigte immer wieder, verließ schließlich sogar rennend und schluchzend den Saal. Dass sie überhaupt an mehreren Verhandlungstagen vor Gericht dabei war, würde auch gegen sie sprechen, argumentierte kurz darauf der Verteidiger. „Keiner setzt sich sowas freiwillig aus.“

Es gibt keine Vorschriften, wie sich ein Opfer zu verhalten hat. Richter Ralf Bürglen

Trotz des langen Plädoyers der Verteidigung folgte das Gericht mit seinem Urteil weitgehend den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. „Auch wenn das Opfer sich nicht so verhält wie der Verteidiger sich das vorstellt“, sagte Richter Bürglen bei der Verkündung und machte deutlich: „Es gibt keine Vorschriften, wie sich ein Opfer zu verhalten hat.“ Bereits am ersten Prozesstag hatte der Anwalt des Angeklagten allerdings angekündigt, in die nächste Instanz zu gehen, sollte sein Mandant verurteilt werden.