Wanderausstellung des Bundestags vom 4. bis 8. März in Biberach

Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestags ist vom 4. bis 8. März in der Biberacher Kreissparkasse zu sehen. Eröffnet wird sie am Montag, 4. März, 12 Uhr, in der Kreissparkasse am Zeppelinring 27-29 in Biberach von der Bundesfamilienministerin Lisa Paus, der Bundestagsabgeordneten Anja Reinalter aus Laupheim und dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Martin Bücher. Dies teilt das Büro der Abgeordneten Reinalter mit.

Die interaktive Ausstellung informiert über die Möglichkeiten der politischen Teilhabe. Darüber hinaus wird transparent aufgezeigt, wie das Parlament und seine Abgeordneten arbeiten und damit auch wie wichtig es ist, unsere Demokratie und die Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen.

Neben vielfältigen multimedialen Informationsangeboten gibt es die Gelegenheit sein politisches Wissen interaktiv zu testen und dabei kleine Preise zu gewinnen. Natürlich auch für Kinder und Jugendliche.

„Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages kommt nach Biberach - ein schöner Anlass, sich mit unserer Demokratie und der Arbeit im Parlament näher auseinanderzusetzen“, so Anja Reinalter, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Biberach und Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

Besucht werden kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Kreissparkasse. Weitere Infos zur Ausstellung gibt es unter www.bundestag.de/wanderausstellung