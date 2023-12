Die Biberacher Jäger laden am dritten Advent, am Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 16 Uhr zur Waldweihnacht am Herrmannsteich im Burrenwald ein. In freier Natur, bei Glühwein, Kinderpunsch und Wildbratwurst soll kurz vor dem Weihnachtsfest wieder Ruhe einkehren, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Weihnachtsgeschichte wird erzählt, Weihnachtslieder erklingen und der Nikolaus kommt mit einem Schlitten zu den Kindern. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für einen wohltätigen Zweck gespendet