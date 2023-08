Sommerzeit ist Baustellenzeit: Nachdem die umfangreichen Bauarbeiten am Zeppelinring und an der Valenceallee in Biberach abgeschlossen sind, bleibt noch die Großbaustelle an der Waldseer Straße. Seit 14. August ist die wichtige Hauptverkehrsstraße entlang der B312 zwischen Mühlweg (Höhe Bürgerheim) und Ergattenstraße (Höhe Rewe–Markt) voll gesperrt. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Drei verschiedenen Maßnahmen werden in diesem Zug erledigt. Ab 8. September soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ein sportliches Ziel.

„Diese Baustelle ist sehr komplex“, sagt Bauleiter Gerhard Demmel vom Tiefbauamt der Stadt Biberach. „Wir haben schon früh angefangen, in Etappen zu bauen. Denn dem Gemeinderat war es sehr wichtig, die Waldseer Straße erst dann voll zu sperren, wenn die Arbeiten am Zeppelinring und an der Valenceallee abgeschlossen sind.“ Daran haben sich die Verantwortlichen gehalten und sind Mitte August dann voll in die Bauarbeiten eingestiegen.

Gesamtkosten liegen bei knapp 700.000 Euro

Da der Fahrbahnbelag langsam brüchig wurde, war es an der Zeit, die Straße komplett zu sanieren. Und da es sich um eine Bundesstraße handelt, ist das Regierungspräsidium Tübingen am Zug. Für die umfangreiche Belagssanierung wurde die Firma Storz aus Tuttlingen beauftragt, die mit zwei Kolonnen täglich vor Ort ist. Die Kosten belaufen sich 395.000 Euro, die vom Bund übernommen werden. Die Straße besteht aus drei Schichten, von denen die untere Tragschicht erhalten werden kann. Neu gemacht werden deshalb die Bindeschicht und die Deckschicht.

Seit 14. August ist die Waldseer Straße in Biberach voll für den Verkehr gesperrt. (Foto: Tanja Bosch )

In diesem Zug verlegt die Ewa Riss auch gleich neue Gas– und Wasserleitungen, um die sich die Biberacher Firma Alb–Elektrik kümmert, die täglich gleich mit drei Kolonnen anrücken. Und wenn die Straße schon aufgerissen und voll gesperrt werden muss, kommt die Stadt Biberach auch gleich ihrem Auftrag nach, die Bushaltestellen barrierefrei umzubauen.

Hierfür ist die Biberacher Firma Grüner und Mühlschlegel zuständig, es entstehen Gesamtkosten in Höhe von 259.000 Euro. Vor der Polizei am Erlenweg entsteht eine große Busbucht und direkt gegenüber wird ein Buskap gebaut, an dem Bus direkt auf der Straße anhält.

Arbeiter werden von Bürgern angegangen

Von Montag bis Freitag sind zwischen 15 und 20 Arbeiter auf der Großbaustelle tätig. „Es ist absolut außergewöhnlich, dass so viele Kolonnen verschiedener Firmen zeitgleich arbeiten, das ist auch für die Bauleitung eine große Herausforderung“, sagt Peter Münsch, Tiefbauamtsleiter der Stadt Biberach. „Aber es ist uns wichtig, dass diese Straße zügig fertig wird, weil sie eben eine wichtig Hauptverkehrsader darstellt.“

Neue Wasser- und Gasleitungen werden verlegt. (Foto: Tanja Bosch )

Das Verständnis bei vielen Bürgerinnen und Bürger für diese wichtige Maßnahme halte sich dabei in Grenzen. „Vor allem mit den Anwohnern ging es zu Beginn etwas turbulenter zu“, sagt Bauleiter Gerhard Demmel. „Ich verstehe, dass eine solche Baustelle eine Belastung für die Menschen sein kann, aber es muss eben gemacht werden.“

Was ihn dabei stört ist, dass die Arbeiter von manchen Bürgern „massiv angegangen“ worden seien. „Das kann nicht sein. Alle geben hier ihr Bestes und das schließlich auch für die Bürgerinnen und Bürger, die anschließend neue Leitungen, einen neuen Fahrbahnbelag und barrierefreie Bushaltestellen haben.“

Großräumige Umfahrung noch bis 8. September

Ein weiterer Vorteil der Belagssanierung könnte mehr Ruhe sein: „Wir bauen hier in hochwertiger Qualität", sagt Peter Münsch. Es könnte fast schon so sein, als würde sich der Verkehr um die Hälfe reduzieren.

Ab Freitag, 1. September, soll der Deckenbelag dann schließlich eingebracht werden. Zunächst die untere Deckschicht, danach kommt ein Kleber drauf und dann wird die obere Deckschicht eingebracht, nachdem der Kleber mindestens vier bis fünf Stunden trocknen konnte. Für diese Arbeiten muss die Waldseer Straße eine Woche komplett für den Verkehr gesperrt werden. Das gilt dann auch für den Anliegerverkehr, wobei die Anlieger noch separat vom städtischen Tiefbauamt informiert werden sollen.

Der Baustellenbereich muss deshalb auch weiterhin großräumig über die Memminger Straße und Königsbergallee umfahren werden. Aus Richtung Rißegg kommend wird der Verkehr über die Leipzigstraße, den Erlenweg, die Hans–Liebherr–Straße und den Mühlweg umgeleitet. Wer vom Mittelberg in die Innenstadt fahren möchte, kann die Saulgauer Straße oder die Schlierenbachstraße nutzen. Wenn alles nach Plan läuft, sind die Arbeiten aber am 8. September beendet.

Änderungen im Linienverkehr

Aufgrund der Bauarbeiten in der Waldseer Straße gibt es Änderungen im Linienverkehr: Ab Montag, 4. September, ist der für den Linienverkehr bisher befahrbare Bereich Mühlweg bis Mittelbergstraße nun auch für die Busse gesperrt. Die Umleitungen auf den Linien 4 und 5 müssen angepasst werden.

Es bestehen folgende Einschränkungen: Neben den Haltestellen Polizei/BSZ, Waldseer Str./Mittelberg, Astiallee und Berliner Platz/Valenceallee können zusätzlich auch die Haltestellen Bürgerheim/Waldseer Str., Bürgerheim/Kolpingstr. und Bürgerheim/Arbeitsagentur nicht bedient werden. Die Fahrgäste der Linien 3 und 5 werden gebeten, auf die Haltestellen Erlenweg/BSZ und Bürgerheim/Rollinstr. auszuweichen.

Am 8. September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. (Foto: Tanja Bosch )

Die Fahrgäste der Linie 4, welche normalerweise die Haltestellen Astiallee oder Berliner Platz/Valenceallee nutzen, werden gebeten, auf die Haltestelle Wetterkreuzstraße auszuweichen. Fahrgäste der Linie 4, welche normalerweise die Haltestellen Bürgerheim/Kolpingstr. bzw. Bürgerheim/Arbeitsagentur nutzen, werden gebeten, auf die Haltestelle Kolpingstr./Tiefgarage auszuweichen.

Die Linie 5 kann die Haltestellen KaVo, Wielandstraße, Marktplatz, Holzmarkt, Stadthalle, Felsengartenstraße und Hochschule nicht bedienen. Die Fahrgäste der Linie 5 Richtung Rißegg werden gebeten, auf die Haltestellen ZOB/Bahnhof oder Landratsamt Steig 3 (auf Rollinstraße) auszuweichen. Die Fahrgäste der Linie 5 Richtung Mettenberg werden gebeten, auf die Haltestelle Viehmarkt Steig 3 (auf Zeppelinring) auszuweichen.

Weitere Informationen gibt es bei den Stadtwerken Biberach unter Telefon 07351/30250150 oder per Mail an: [email protected]