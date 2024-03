Waldbaden und Kräuterwanderung beim BUND-Kreisverband

Der BUND-Kreisverband Biberach biete in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen zum Thema „Natur erleben“ an. Im Frühling stehen Waldbaden und eine Kräuterwanderung auf dem Programm, teilt der BUND mit.

Waldbaden als erholsame Auszeit vom Alltag: Es wird in die Natur eingetaucht, anregende Impulse und kleine Übungen vertiefen das Erleben, heißt es in der Ankündigung. Achtsam und wahrnehmend werden Wald und Wiesen durchstreift und mit allen Sinnen erlebt. Die Leitung hat Katja Richter, Naturtherapeutin, Naturpädagogin und Kunsttherapeutin. Termin ist am Sonntag, 24. März, 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt ist am Gasthaus Burren.

Wildpflanzenexkursion Frühling: Wenn Pflanzen und Vögel im Frühjahr erwachen, Blatt- und Blütenknospen ihr Wachstum aufnehmen und sich zarte, junge Pflänzchen entwickeln, werden Wildpflanzen entdeckt und bestimmt. Geleitet wird die Kräuterwanderung von Julia M. Braun, Naturpsychologin und Wildpflanzenexpertin. Die Veranstaltung findet am Sonntag 7. April, von 9 bis 11 Uhr statt, Treffpunkt ist am Burrenwald-Parkplatz.

Die Teilnahmegebühr ist auf Spendenbasis, Anmeldungen sind möglich per Mail an [email protected] oder über die Internetseite www.bund-bc.de