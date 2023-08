Zukunftsprojekt: Biberach denkt über Tiefengeothermie nach

In Oberschwaben nutzen bisher vor allem Thermalbäder Tiefengeothermie. Doch mit der Wärmewende rückt diese Form der Wärmegewinnung in den Fokus größerer Städte. Auch die Stadt Biberach sieht in der Tiefengeothermie eine Möglichkeit und verfolgt das Thema gemeinsam mit der Hochschule Biberach. Experte für Geothermie ist dort Professor Roland Koenigsdorff. Zusammen mit der Geothermieexpertin Professorin Ingrid Stober von der Universität Freiburg erklärt er, wie die geologischen Voraussetzungen bei uns sind, welche Kosten Tiefengeothermie verursacht und ab wann sich die Investition lohnt.

Zwei Regionen in Baden–Württemberg sind laut Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau besonders günstig für die Nutzung von Tiefengeothermie: der Oberrheingraben sowie das voralpine Molassebecken südöstlich der Donau. Und somit auch Oberschwaben — daneben gibt es jedoch noch weitere solche Regionen in Baden–Württemberg.

Wissen aus früheren Öl– und Gasbohrungen

In unserer Region kommen zwei große grundwasserführende Gesteinsschichten (sogenannte Aquifere) für die Tiefengeothermie in Frage: der Oberjura und der Obere Muschelkalk. „Genauere Kenntnisse über diesen tiefen Untergrund haben wir durch frühere Erdöl– und Erdgaserkundungsbohrungen“, berichtet die Hydrogeologin Prof. Ingrid Stober.

So nutzt Pfullendorf das Thermalwasser

Empfohlene Artikel Baugebiete in und um Biberach Nach Gerichtsurteil: So geht es mit Biberachs Baugebieten weiter q Biberach

Die Tiefentemperaturen erreichten in Oberschwaben teilweise Werte von deutlich über 70 Grad, sagt die Professorin. Im Oberen Muschelkalk bei Pfullendorf liegen sie beispielsweise bei rund 70 Grad (1500 Meter Tiefe). Die örtliche Kaserne betreibt dort seit 2022 eine tiefengeothermische Anlage zur Wärmeversorgung.

Rund 40 Grad in der Tiefe

In Biberach finde man im Oberjura in 600 bis 1000 Metern Temperaturen von circa 40 Grad vor, berichtet Prof. Roland Koenigsdorff. Auch diese Wärmequelle wird bereits genutzt. Das Jordanbad verwendet das Wasser aus der Tiefe seit fast 40 Jahren mit Erfolg.

Warum diese Gesteinsschicht im Blick ist

Die Temperaturen im Oberjura–Aquifer sind zwar nicht so hoch wie im Oberen Muschelkalk, wo circa 70 °C erwartet werden. Trotzdem erweist es sich als vorteilhaft, den Oberjura–Aquifer ins Visier zu nehmen: „Man kommt leichter an das Wasser heran“, sagt Koenigsdorff und meint damit nicht nur die geringere Bohrtiefe. In der Region Biberach sei die Durchlässigkeit des Oberjuragesteins besser als die des Oberen Muschelkalks, erläutert der Professor.

Pro Meter Bohrung muss man mit über 1000 Euro rechnen, manchmal können es auch über 2000 Euro sein. Roland Koenigsdorff

Außerdem besitze das Oberjura–Wasser Trinkwasserqualität. Das Wasser des Oberen Muschelkalks sei hingegen hochmineralisiert, ergänzt Prof. Stober. Dadurch könne es zu Korrosion und Ablagerungen kommen, was die Lebensdauer von Pumpen und Rohren begrenze, sagt Koenigsdorff. Um das Problem zu beherrschen, müsse man spezielle Verfahren anwenden.

Zusätzliche Technik nötig

Wo die Wassertemperatur nicht hoch genug ist, wird zusätzliche Technik eingesetzt. Das wäre auch in Biberach erforderlich, macht Koenigsdorff deutlich. Die circa 40 Grad stellten eine gute Ausgangsbasis dar, reichten aber nicht aus. Deshalb müsste ein Heizwerk gebaut werden, wo mithilfe großer Wärmepumpen die Wassertemperatur angehoben wird. „Ein Hybridsystem“, so Koenigsdorff. Das bedeute zwar einen zusätzlichen Aufwand. Dafür brauche man aber auch nicht so tief zu bohren.

Das sind die Kosten

Auf Städte, die sich für Tiefengeothermie entscheiden, kommen hohe Investitionssummen zu. „Pro Meter Bohrung muss man mit über 1000 Euro rechnen, manchmal können es auch über 2000 Euro sein“, berichtet der Biberacher Professor. Benötigt werden zwei Bohrungen: Eine für die Thermalwasserentnahme, die andere an der Stelle, an der das Wasser zurückgepumpt werden soll.

Die Leistung pro Anlage liegt typischer Weise bei einigen Megawatt. Ingrid Stober

Hinzu kommen Rohre, Pumpen und weitere Anlagentechnik. „Wir sprechen sofort von Millionenbeträgen“, sagt Koenigsdorff. Je nach Anlagengröße könne es auch teurer werden.

Diese Größe muss die Stadt haben

Bei der Tiefengeothermie handelt es sich um eine Großtechnologie. „Die Leistung pro Anlage liegt typischer Weise bei einigen Megawatt“, sagt Ingrid Stober. Entsprechend groß müssen das Wärmenetz und der Kundenkreis sein. Für Dörfer komme diese Technologie deshalb nicht in Frage, erläutert die Professorin. Mindestens die Größe von zum Beispiel Laupheim müsse eine Stadt aufweisen, gibt Koenigsdorff ein Beispiel aus der Region.

So viel Zeit muss man einplanen

Tiefengeothermie lässt sich nicht auf die Schnelle realisieren. Sieben bis acht Jahre dauere es von der Idee über die Aufsuchungserlaubnis, Fördergeldanträge, Bohrungen bis zur Fertigstellung der Anlage samt Fernwärmenetz, weiß Koenigsdorff. Deshalb sei stets auch die Wirtschaftlichkeit gegenüber Alternativen abzuwägen, denn neben den erheblichen Kosten, bestehe grundsätzlich auch das Risiko, dass eine Bohrung nicht fündig wird.

Stadt Biberach sieht Potential

Für die Stadt Biberach bildet die Tiefengeothermie ein Thema. Man sehe „große Potentiale in einer mittel– bis langfristigen Nutzung von Geothermie“, heißt es in der Vorlage zur jüngsten Bauausschusssitzung. Voraussetzung sei, dass das innerstädtische Nahwärmenetz massiv ausgebaut werde.

Das rät der Experte

Beim Wärmenetz setzt die Stadt derzeit auf Holz und Gas in der Spitzenlast. „Doch solche Anlagen haben Austauschzyklen“, sagt Koenigsdorff. Für den Tag, an dem die Erneuerung anstehe, müsse man die Tiefengeothermie mitdenken. „Was wir jetzt tun, entscheidet darüber, wie wir mittel– und langfristig dastehen“, betont er.

So geht die Stadt jetzt vor

Koenigsdorff ist als Berater in die Geothermie–Projektentwicklung eingebunden. In einem beantragten Forschungsprojekt mit dem Titel „Innovative geothermische Wärmenetze (IGWN) in Oberschwaben“ sollen mögliche Potentiale ermittelt werden. Auf Initiative der Stadtwerke wurde zudem ein Antrag auf Voruntersuchung gestellt. Aus den Ergebnissen und aus der Wärmeplanung, solle dann abgeleitet werden, ob, in welchem Umfang und wo Standorte für eine Tiefenbohrung wären, so die Stadtverwaltung. „Eine Machbarkeitsstudie mit Probebohrung ist für 2024 vorgesehen.“