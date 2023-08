Am ersten Spieltag der Fußball–Bezirksliga Riß hat der Aufsteiger Wacker Biberach mit seinem 4:1–Sieg gegen den SV Dettingen für einen Paukenschlag gesorgt. Der SV Burgrieden trotzte bei seinem Einstand dem SV Baustetten ein 0:0 ab. Der dritte Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf unterlag trotz gutem Spiel beim Titelfavoriten SV Reinstetten mit 1:3. Einen guten Start hatte die SGM Ringschnait/Mittelbuch.

Spiel des Tages: SV Reinstetten — SGM Muttensweiler/Hochdorf 3:1 (1:0). Der Titelfavorit hatte im Auftaktspiel vor guter Kulisse ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. Der Aufsteiger spielte in seiner ersten Bezirksliga–Partie bissig und hatte auch gute Szenen beim Kopfball von Marius Bader und durch Fabian Scheffold. Bei der ersten starken Ballstafette des SVR war Gästetorwart Florian Fritzenschaf gegen Philipp Kolb auf dem Posten. Der SVR–Kapitän wurde dann nach langem Ball von Fabian Bogenrieder im Strafraum gelegt, Michael Wild (29.) nutzte den Elfer zum 1:0. Nach Querpass von Haas verfehlte Bogenrieder, beim Distanzschuss von SGM–Angreifer Leo Gnandt war Jan Besenfelder parat. Nach der Pause ging ein Freistoß von Scheffold zunächst nur knapp vorbei, wenig später netzte eben Fabian Scheffold (58.) wieder per Freistoß zum 1:1 ein. Die Freude über das erste Bezirksliga–Tor hielt beim zahlreichen SGM–Anhang nur kurz. SVR–Co–Spielertrainer Mathias Wesolowski (64.) zirkelte einen Freistoß zum 2:1 in den Winkel. Scheffold traf mit einem Schlenzer lediglich den Außenpfosten. Fritzenschaf klärte per Fußabwehr gegen Karl Hampp, die folgende Kolb–Ecke jagte Christoph Haas (86.) aus kurzer Distanz zum 3:1 unter das Tordach. Robin Widmann für die SGM und Philipp Kolb nach einem SVR–Konter hatten Chancen zur Ergebniskorrektur.

FC Wacker Biberach — SV Dettingen 4:1 (1:1). Halbzeit eins verlief am Erlenweg weitgehend ausgeglichen, die Gäste nutzten einen individuellen Fehler der Heimelf durch Julian Weiher (36.) zum 0:1. Fast postwendend traf Benjamin Klamert (38.) nach einem Konter zum 1:1. Nach Wiederanpfiff war der Aufsteiger klar besser. Nach einer Mohr–Ecke traf Liridon Sylai (47.) per Kopf zum 2:1. Nach einer weiteren Ecke unterlief dem SVD ein Eigentor (52.) zum 3:1. Benjamin Klamert (78.) traf nach Zuspiel von Karsten Ordon zum 4:1.

SV Burgrieden — SV Baustetten 0:0. Der Aufsteiger war in weiten Teilen der Partie gleichwertig. Maximilian Locher zwang nach 15 Minuten Gästekeeper Florian Raia zu einer Glanztat, auf der Gegenseite war Jan Gutzer vor der Pause zweimal auf dem Posten. Deniz Cimen hatte für die Heimelf die beste Chance. Die kompakte Abwehr der Heimelf hielt einer starken Phase der Gäste nach dem Wechsel stand. Unter dem Strich waren beide Teams mit dem Remis nicht unzufrieden.

SGM Ringschnait/Mittelbuch — TSV Kirchberg 3:1 (3:0). Die neu gegründete SGM hatte einen Auftakt nach Maß. Manuel Schlichthärle (3.) nutzte den an Luka Wiest verwirkten Elfer zum 1:0. Marco Münst (18.) nutzte ein Zuspiel von Michael Wiest zum 2:0. Dem 3:0 von Michael Wiest (41.) ging ein Konter und Querpass von Marco Münst voraus. Die in der ersten Hälfte noch harmlosen Gäste legten nach der Pause deutlich zu, Tobias Knoll (50.) verkürzte auf Vorlage von Dominik Breher auf 3:1, mehr ließ die SGM aber nicht zu.

SV Schemmerhofen — SV Steinhausen 3:3 (2:1). In der hochklassigen Partie spielten beide Teams 90 Minuten Vollgas. Kim Joel Lück (6.) besorgte per Elfer das 1:0, fast im Gegenzug hielt Fabian Egger einen Elfer von Gästekapitän Marcus Rothenbacher. Philipp Borner (32.) stellte mit einem abgefälschten Freistoß das 1:1, Marc Habrik (41.) per Schlenzer das 2:1 her. David Freisinger (46.) glich nach der Pause sofort zum 2:2 aus. Im Gegenzug traf Dario Ehe (53.) mit sattem Schuss zum 3:2. Matthias Wanner (76.) glich per Kopf zum 3:3 aus.

SF Schwendi — FV Olympia Laupheim II 3:1 (2:1). Die personell gut besetzten Gäste nutzten einen Fehler der SF früh durch Luka Puskaric (7.) zum 0:1. Tobias Mayr (16.) drückte eine Flanke von Michael Strobel aus fünf Metern zum 1:1 ein. Nach blitzsauberem Konter der SF über drei Stationen gelang Adrian Ruf (22.) das 2:1. Michael Lerch traf Mitte der zweiten Hälfte aus 25 Metern das Lattenkreuz. Die Gäste waren danach mehr am Ball, im Abschluss aber nicht konsequent. Michael Strobel (90. +2.) traf per Elfer zum 3:1.

SGM Warthausen/Birkenhard — TSG Achstetten 0:2 (0:0). Die Heimelf spielte an diesem Tag zahlreiche Chancen heraus. Deutlich konsequenter waren die Gäste, die durch ihren besten Akteur Daniel Rothenbacher vor der Pause nur das Aluminium trafen. Justin Mehle (60.) traf auf Flanke von Rothenbacher zum 0:1. Nach feiner Einzelleistung stellte dann Daniel Rothenbacher (75.) auf 0:2. Der starke TSG–Keeper Tim Czerwinka hielt in der dominanten Schlussphase der SGM den Kasten für sein Team sauber.