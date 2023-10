Vorverkauf für Folk-Festival und Beppe Gambetta läuft

Der Verein Städte Partner Biberach hat neben den laufenden Polnischen Wochen noch weitere Konzerte im Angebot: Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Oktober, werden im Rahmen der Biberacher Heimattage bei einem Folk-Festival fünf Gruppen aus Biberachs Partnerstädten und zwei lokale Ensembles einen Eindruck geben, wie Heimat klingt. Bei dem zweitägigen Festival treten traditionelle Chöre aus Schweidnitz (Polen) und Telawi (Georgien) auf, aus der Hafenstadt Harwich im britischen Tendring District gibt es Seemannslieder mit einer Shanty Crew, britischen Folk von der Kanalinsel Guernsey und traditionelle Lieder und Tänze aus dem norditalienischen Piemont. Der Eintritt beträgt am Freitag 19,50 Euro, ermäßigt 15 Euro, am Samstag 25 Euro, ermäßigt 19 Euro, und eine Festivalkarte kostet 39,50 Euro, ermäßigt 29,50 Euro. Es gibt eine freie Platzwahl. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kartenservice im Rathaus, Marktplatz 7/1, im Internet unter www.kartenservice-biberach.de, sowie an der Abendkasse. Am Donnerstag, 16. November, gibt dann um 20 Uhr Akustikgitarrist Beppe Gambetta sein alljährliches Biberacher Konzert in seiner zweiten, seiner oberschwäbischen Heimat im Gemeindezentrum St. Martin. Seit mehr als vierzig Jahren verblüfft er mit der Einzigartigkeit und Originalität seiner Projekte. Als virtuoser Erneuerer der akustischen Plektrumtechnik hat Beppe Gambetta einen Stil entwickelt, in dem amerikanische und europäische Wurzeln mit einer einzigen Stimme sprechen. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadtbuchhandlung Biberach, Marktplatz 51, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Auch hier gibt es freie Platzwahl.