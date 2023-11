Vorverkauf für den New Crazy Biber 2024 startet

Der Biberacher Musiknachtdie Narrenzunft Biberach veranstalten gemeinsam am Samstag, den 20. Januar 2024, den vierten New Crazy Biber in der Biberacher Gigelberghalle. Für den richtigen Sound sorgt wieder The Crazy Allstar Band mit Flower Power, Oldies und Rock’n‘Roll. Zudem wird es Einlagen geben mit den Rockin‘ Biber, den Rock’n’Roll Tanzsportlern der TG Biberach und einer Jazz-Tanzgruppe, teilen die Organisatoren mit. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Der Zutritt ist nur für über 18-Jährige erlaubt (Ausweiskontrolle). Der Eintritt beträgt im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. Dezember, bei der Stadtbuchhandlung Biberach.