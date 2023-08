Vortrag über Schwerbehindertenausweise

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach lädt am Montag, 18. September, 16.30 Uhr zu einem Vortrag zum Thema „Schwerbehindertenausweis: Was sollten Sie wissen?“ ein. Der Vortrag findet im Landratsamt Biberach in der Rollinstraße 9 im Raum 0.42 statt.

Plötzlich auftretende Ereignisse wie Krankheiten oder Unfälle können für die betroffenen Menschen Behinderungen zur Folge haben. Im privaten Umfeld und im Berufsleben bringen diese Behinderungen erhebliche Veränderungen und mitunter auch Nachteile mit sich. Dadurch kann es sinnvoll sein, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen.

Wer hat einen Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis? Wozu braucht man den Schwerbehindertenausweis? Wie und wo ist der Antrag auf Anerkennung zu stellen? Diese und viele andere Fragen werden von der Referentin Margarethe Laub vom Versorgungsamt des Landratsamtes erläutert. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um Anmeldung gebeten unter [email protected] oder telefonisch unter 07351/527613.