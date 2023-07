Biberach

Vorbereitungskurs zum Hauswirtschafter

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Fachrichtung Hauswirtschaft der Fachschule für Landwirtschaft in Biberach bietet einen Vorbereitungslehrgang zum staatlich geprüften Hauswirtschafter in Teilzeit an.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 08:59 Von: sz