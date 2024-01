Vorbereitung auf die Kreistagswahl haben begonnen

In acht Listen kandidieren Bündnis 90/die Grünen für die kommende Kreistagswahl. Am Samstag, 27. Februar, laden die Grünen deshalb zu einer ersten Informationsveranstaltung in den Veranstaltungssaal im Gemeindezentrum St. Martin in Biberach ein. Beginn ist um 13 Uhr. Wie die Partei mitteilt, sind noch Plätze frei für Personen, die gerne für die Grünen in der Kreistagswahl kandidieren wollen. Das Neumitgliedertreffen der Partei beginnt bereits um 12 Uhr. Anschließend ist die gemeinsame Teilnahme an der Demonstration „Biberach steht zusammen - Nie wieder ist jetzt!“ geplant.