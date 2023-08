Die Mobilität auf der Ost–West–Achse des Landkreises Biberach wird von 1. September an durch drei Regiobuslinien deutlich gestärkt. Landrat Mario Glaser gab dazu zusammen mit Elke Zimmer (Grüne), Staatssekretärin im Verkehrsministerium, den Startschuss.

Was fehlte, waren Ost–West–Verbindungen. Mario Glaser

Das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sei in Nord–Süd–Richtung bereits gut, so Glasers Bilanz des 2020 begonnenen Mobilitätskonzepts. „Was fehlte, waren Ost–West–Verbindungen.“ In einem „rekordverdächtig schnellen Prozess“, sagte der Landrat, wurden hier nun Verbesserungen geschaffen: Nur noch wenige Tage, dann profitieren die Bürger von einer besseren Anbindung zwischen Riedlingen und Memmingen.

Stündlich von frühmorgens bis spätabends

Mit den Linien Riedlingen — Biberach, Biberach — Erolzheim und Erolzheim — Memmingen besteht ein stündliches Angebot unter der Woche von 5 bis 24 Uhr, samstags von 6 bis 24 Uhr und sonn– und feiertags von 7 bis 24 Uhr.

Durch die Regiobusse verbessern wir das ÖPNV–Angebot für viele Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach nicht nur in der Quantität. Mario Glaser

„Durch die Regiobusse verbessern wir das ÖPNV–Angebot für viele Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach nicht nur in der Quantität“, sagte Landrat Glaser, „sondern auch in der Qualität und im Komfort.“ So sind die Regiobusse zum Beispiel mit USB–Steckdosen und kostenlosem WLAN ausgestattet. „Wir schaffen damit für viele Menschen ein attraktives Angebot zwischen den drei Bahnhöfen, den zentralen Schulorten und Arbeitsstätten sowie zu vielen Dienstleistungs–, Freizeit– und Einkaufseinrichtungen.“

Vorerst auf drei Jahre angelegt

Empfohlene Artikel Diese Kommunen profitieren Fördermittel für 19 Projekte im Landkreis Biberach q Biberach

Das Vorhaben ist in der ersten Stufe auf drei Jahre angelegt und wird vom Landkreis Biberach finanziell zu 50 Prozent getragen. Das Land Baden–Württemberg unterstützt den Landkreis mit rund 4,8 Millionen Euro. Der Landkreis stehe zur Mobilitätsgarantie, betonte Glaser. Ohne Geld vom Land sei mehr Nahverkehr jedoch nicht zu machen, ergänzte er und machte bei dem Termin mit der Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer keinen Hehl: „Vom Mobilitätspass halten wir im Landkreis nicht so arg viel“ (siehe unten unten).

Mit den drei neuen Regiobuslinien erweitern wir das Nahverkehrsangebot in der Fläche. Elke Zimmer

Das Land möchte mit der Förderung die Anbindung an den Schienenpersonennahverkehr stärken und die räumlichen Lücken im Netz schließen. Elke Zimmer sagte: „Mit den drei neuen Regiobuslinien erweitern wir das Nahverkehrsangebot in der Fläche und ermöglichen gerade Gemeinden in ländlichen Räumen eine attraktive, verlässliche und schnelle Anbindung von frühmorgens bis spätabends.“ Ein Stück Lebensqualität für die Bürger, unterstrich die Staatssekretärin und Mannheimer Grünen–Abgeordnete — und ein Beitrag zum Klimaschutz, den der Verkehrssektor aufgrund seines hohen Anteils am CO2–Ausstoßes leisten müsse.

Ohne langwierige Planung von Schieneninfrastruktur

So sei es gelungen, ein Regiobusnetz mit landesweit 46 Linien aufzubauen. Mit mehr als 1000 Kilometern Netzlänge umfasse es mittlerweile fast ein Drittel der Gesamtlänge des Schienennetzes Baden–Württembergs. „So treiben wir zielgerichtet die Verkehrswende in Baden–Württemberg weiter voran.“ Der Südwesten sei bei der Netzdichte schon ganz gut, sagte Zimmer. Bei der Angebotsdichte sei noch einiges zu tun — so wie jetzt mit den drei neuen Linien im Kreis Biberach geschehen.

Überall, wo es Regiobusse gibt, werden die erwarteten Nachfragezahlen übertroffen. Elke Zimmer

Ergänzt werden müsse dies durch Verkehrsangebote auf Abruf, „nicht überall braucht’s stündliche Angebote“. Aber wo das Fahrgastpotenzial da ist, seien weitere Regiobuslinien das Ziel — auch wegen ihres Vorzugs, dass sie ohne langwierige Planung von Infrastruktur schnell umzusetzen seien. „Überall, wo es Regiobusse gibt, werden die erwarteten Nachfragezahlen übertroffen“, sagte Zimmer.

„Echte Alternative für den motorisierten Individualverkehr“

Wogegen Landrat Glaser nichts einzuwenden hätte: „Wir gehen davon aus, dass sich die Regiobusse als echte Alternative für den motorisierten Individualverkehr bewähren und damit viele Menschen mit den Bussen unterwegs sein werden. Die Wirtschaftlichkeit der Regiobusse wird dadurch zunehmen und der Zuschussbedarf sinken. Daher gehen wir auch davon aus, dass wir nach den ersten drei Jahren weiterhin die Regiobusse anbieten und sogar auf andere Linien ausweiten können.“

Wir bringen die Leute rüber — toll wäre, wenn sie sich innerhalb des Memminger Stadtgebiets mit DING–Fahrschein bewegen könnten. Peter Hirsch

Am Landkreis und an den beteiligten Verkehrsunternehmen — die Linien werden von Walk und Bayer bedient — „wird’s sicher nicht liegen“. Er wertete es überdies als gutes Zeichen, dass zahlreiche (Ober-)Bürgermeister aus den Kommunen entlang der Strecken zugegen waren: „Damit bezeugen Sie, dass Sie es mittragen und unterstützen.“

Ein Wunsch: Mit DING–Fahrschein im Memminger Stadtdgebiet

Empfohlene Artikel Fahrgäste aus Warthausen So viele Leute nutzen die verlängerte Buslinie 2 q Warthausen

Auch der Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher war zu Gast. Die bayerische Stadt ist in gewisser Weise Nutznießer ohne finanzielle Beteiligung. Eine Hoffnung von Peter Hirsch, dem Verkehrsamtsleiter im Landratsamt Biberach, wäre jedoch, dass Fahrgäste der neuen Buslinien aus dem Kreis Biberach unkompliziert Anschluss finden. Oder wie Hirsch es im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ am Rand der Feier ausdrückte: „Wir bringen die Leute rüber — toll wäre, wenn sie sich innerhalb des Memminger Stadtgebiets mit DING–Fahrschein bewegen könnten.“

Das ist der Unterschied zwischen Mobilitätsgarantie und Mobilitätspass

Das Land unterstützt Modellversuche, wie der Nahverkehr gestärkt werden kann. Bei der Mobilitätsgarantie geht es im Wesentlichen um dichtere Fahrpläne und Takte sowie Abrufangebote wie Anrufsammeltaxis. Davon zu unterscheiden ist der Mobilitätspass. Dieser gibt Kommunen die Möglichkeit, eine Nahverkehrsabgabe zu erheben — und mithilfe des eingenommenen Geldes dann gezielt Nutzer des Nahverkehrs im Sinn einer Anreizfunktion zu entlasten.

Aber es ist der klare politische Wille des Kreistags, so etwas im Moment nicht zu machen. Peter Hirsch

Infrage kommt eine Straßenbenutzungsgebühr (City–Maut) und ein Arbeitgeberbeitrag, das haben Großstädte untersucht. Der Flächenlandkreis Biberach hat als Modellkommune eine Abgabe für alle Einwohner über 18 sowie eine Abgabe für alle Kfz–Halter untersucht. „Damit ließe sich ordentlich Geld generieren“, sagt Verkehrsamtsleiter Peter Hirsch zu den Analyseergebnissen. „Aber es ist der klare politische Wille des Kreistags, so etwas im Moment nicht zu machen.“ Von einer vertiefenden Untersuchung in Phase 2 nahm man Abstand.

Das sind die drei neuen Regiobuslinien auf einen Blick

Durch gezielte Streckenpassungen sowie den Stundentakt in größeren Zeitfenstern sind aus den „alten“ Buslinien 380 und 250 die neuen Regiobuslinien entstanden — zu erkennen am X im Fahrplan sowie am Nahverkehrslogo des Landes „bwegt“ und dem Hinweis „Im Landkreis Biberach mobil“ an den Türen.

Regionbuslinie X380, Riedlingen — Biberach: Die Zahl der Fahrten steigt unter der Woche auf 38, von bisher 21 an Schul– und 18 an Ferientagen. Samstags gibt es nun 36 statt sieben Fahrten, sonn– und feiertags 34.

Regiobuslinie X250, Biberach — Erolzheim: Unter der Woche erhöht sich das Angebot von 37 auf 42 Fahrten, samstags von 14 auf 38, an Sonn– und Feiertagen von elf auf 36.

Regiobuslinie X250, Erolzheim — Memmingen: Montags bis freitags gibt es künftig 41 statt bisher 33 Fahrten, samstags 38 statt zwölf, an Sonn– und Feiertagen 36 statt 13.