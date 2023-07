Einen Tag nach dem Angriff amerikanischer Bomber auf den Fliegerhorst Memmingen ist der deutsche Pilot Karl Müller am 19. Juli 1944 von einem Feindflug nicht zurückgekehrt und bleibt bis zum heutigen Tag vermisst. Bisher wurde vermutet, dass seine Maschine im Raum Memmingen/Kempten niederging.

Der Anflugweg der einfliegenden amerikanischen Bomber verlief über Biberach. Gunter Lauser

„Es könnte aber auch sein, dass der Flieger im Raum Biberach/Memmingen abgeschossen wurde“, sagt Gunter Lauser, Gründer der Fliegerhistorischen Arbeitsgruppe/Vermisstensuche Baden– Württemberg/Bayern. „Der Anflugweg der einfliegenden amerikanischen Bomber verlief über Biberach“, daher hofft Lauser auf Hinweise aus dem östlichen Landkreis.

150 Opfer beim Angriff auf Fliegerhorst Memmingerberg

Bekanntlich erfolgte am 18. Juli 1944 ein Angriff amerikanischer Bomber auf den Fliegerhorst Memmingen, bei dem Lausers Angaben zufolge 150 Bedienstete und Zivilisten in den umliegenden Gemeinden ums Leben kamen. In den Monaten zuvor hatten die dort stationierten deutschen „Sturmjäger“ Focke Wulff 190 des Jagdgeschwaders 3 „Udet“ den Amerikanern empfindliche Verluste beigebracht.

Bei seinem letzten Heimatbesuch hat er noch seiner Schwester mitgeteilt, dass er das Gefühl hat, nicht mehr lange zu leben. Gunter Lauser

14 Viermotorige werden an diesem Tag durch die Sturmgruppe abgeschossen, aber auch zehn deutsche Piloten des JG 3 verlieren ihr Leben. „Nahezu alle bekannten Absturzstellen im Raum Memmingen/Kempten rühren von diesem schrecklichen Ereignis her“, berichtet Lauser.

Brief an Schwester zeigt: Leutnant Karl Müller hatte eine Vorahnung

Empfohlene Artikel Neue Sonderausstellung im Museum Ausstellung beleuchtet Biberach während der NS–Zeit q Biberach

Ebenfalls an diesem 18. Juli 1944 im Einsatz gewesen ist der 21–jährige Leutnant Karl Müller aus Wehingen im Schwarzwald. Der in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) wohnhafte Gründer der Fliegerhistorischen Arbeitsgruppe ist im Besitz von Briefen Müllers und berichtet, dieser sei Träger des Eisernen Kreuzes 2. Klasse gewesen und habe über gute fliegerische Erfahrungen verfügt. „Ihm gelingt an diesem Tag kein Abschuss, er kehrt unverletzt zurück. Bei seinem letzten Heimatbesuch hat er noch seiner Schwester mitgeteilt, dass er das Gefühl hat, nicht mehr lange zu leben“, sagt Lauser. Ein Gefühl, das nicht trog.

Unmittelbar nach dem erfolgten Abschuss muss Müller selber das Opfer eines amerikanischen Bordschützen geworden sein. Gunter Lauser

Denn bereits einen Tag später erfolgte am 19. Juli 1944 erneut ein Einflug amerikanischer Bomber der 8. und 15. US Airforce nach Süddeutschland. Ziele in Böblingen, Kempten, Oberschleißheim und München fliegen die Amerikaner an diesem Tag an. Piloten des JG 3 in Memmingen erhalten Startbefehl auf den einfliegenden Verband und laut Lausers Erkenntnissen bringen sie amerikanische Bomber zum Absturz.

Bis zum heutigen Tag vermisst

Leutnant Karl Müller habe um 9.50 Uhr eine B–17 als seinen ersten Luftsieg verbucht. „Unmittelbar nach dem erfolgten Abschuss muss Müller selber das Opfer eines amerikanischen Bordschützen geworden sein, er kehrt nicht mehr nach Memmingen zurück und bleibt bis zum heutigen Tag vermisst.“

Eine Tapferkeitsmedaille für Karl Müller. (Foto: Privat )

Seine Spur verliert sich laut der anschließend ausgestellten Verlustmeldung im Raum Memmingen/Kempten. Neben ihm gibt es an jenem Tag noch zwei weitere Verluste: Kurt Röhrich von der 11. Staffel wird bei Kronberg tödlich abgeschossen, Friedrich Rogalla vom Jagdgeschwader 300 bei Haldenwang tödlich getroffen.

Fliegerhistorische Arbeitsgruppe ist für Hinweise dankbar

Wo aber ist Leutnant Müller abgeblieben? Wo liegen seine sterblichen Überreste bzw. wo steckt die Maschine? „Bis heute gibt es keine konkreten Hinweise auf seinen Verbleib“, sagt Lauser. Alle aus früheren Aufrufen entdeckten Absturzstellen hätten sich als Abstürze vom 18. Juli herausgestellt. Lauser hat mit seiner Arbeitsgruppe eigenem Bekunden nach bereits mehr als 50 abgeschossene Maschinen geborgen und dabei mehrere Schicksale vermisster deutscher Jagdflieger geklärt.

Bis heute gibt es keine konkreten Hinweise auf seinen Verbleib. Gunter Lauser

Lauser versucht zusammen mit dem ehemaligen Memminger Stadtrat Heribert Guschewski, die Absturzstelle von Müller zu finden und das Schicksal aufzuklären. Anhand amerikanischer Aufzeichnungen über den Anflugweg des Bomberverbands könnte der Absturz im östlichen Teil des Landkreises Biberach und Ravensburg sowie innerhalb zweier kleiner Streifen des Ober– und Unterallgäus erfolgt sein.

Ein Portrait des Jagdfliegers Karl Müller. (Foto: Privat )

Sollte irgendjemand aus der Leserschaft Informationen über einen möglichen Absturz haben, können Informationen gerne per Mail an [email protected] oder unter Telefon 0172/4974665 gemeldet werden oder unter [email protected] an die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“.