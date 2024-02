Von der Sonne geblendet und aufgefahren

Weil er von der Sonne geblendet worden war, ist ein 30-Jähriger am Dienstag in Biberach auf ein stehendes Auto aufgefahren. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 8.30 Uhr mit seinem Mazda in der Freiburger Straße und bog von dort aus nach links in die Haberhäuslestraße ab. Dabei übersah der 30-Jährige wegen der tiefstehenden Sonne den VW einer 59-Jährigen. Die Frau war in der Haberhäuslestraße unterwegs und stand an der Einmündung zur Freiburger Straße. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrenden blieben unverletzt. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 3000 Euro.