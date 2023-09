Bis vor wenigen Jahren war der Blick auf tote Körper und das Erforschen der anatomischen Beschaffenheit ausschließlich das Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten. Die Erfindung der Plastination und Präsentation der Exponate in öffentlichen Ausstellungen ermöglicht es nun der Allgemeinheit, Einblicke in den menschlichen Körper zu bekommen. Die Ausstellung „Echte Körper- von den Toten lernen“ im Stadtteilhaus Gaisental, Banatstr. 34, vermittelt am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr anhand einer umfangreichen wissenschaftlichen Sammlung von rund 200 didaktisch wertvollen anatomischen Exponaten medizinisches Wissen, schreiben die Initiatoren in ihrer Ankündigung. Die Ausstellungsstücke sind konservierte menschliche Körper, Skelette, Gliedmaßen, Organe, Organblöcke, Funktionssimulatore und Tastmodelle.

Die Ausstellung bietet Schülern und Lehrern ein umfangreiches Bildungsangebot und befasst sich mit sämtlichen lehrplanrelevanten Themen der Klassenstufen sechs bis zwölf. Eintrittspreise zwischen fünf und 15 Euro.