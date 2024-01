Biberacher Musikproduzent wagt sich als „frytz“ auf die Bühne

Eigentlich arbeitet Jonas Hipper als Musikproduzent eher hinter den Kulissen. Jetzt startet er als Sänger mit seinem Soloprojekt „frytz“ durch und veröffentlicht am Freitag, 26. Januar, seine Debüt-EP mit dem Titel „Unter meiner Haut“.

Vor neun Jahren ist Jonas Hipper von Biberach nach Köln gezogen und hat sich dort erfolgreich als Produzent in der Musikbranche etabliert. Jetzt steht er selbst am Mikrofon und ist auch bald live als frytz zu sehen. Seine Songs haben den Zeitgeist getroffen, mit knapp 44.000 monatlichen Hörern in das ein Riesen-Erfolg in kürzester Zeit.

„Im vergangenen Jahr habe ich mich dazu entschlossen, mein eigenes Ding durchzuziehen und auch langsam meine eigene Stimme für mich entdeckt“, sagt der 30-Jährige, der in Hochdorf aufgewachsen ist und seine Schulzeit in Biberach verbracht hat.

Es ist wirklich ein Traum, den ich mir damit erfülle. Jonas Hipper

Die Zusammenarbeit mit dem Berliner Label „Guesstimate“ tat sein Übriges und seine erste Single „Es ist spät“ wurde sogleich in großen Playlists platziert. „Die Tatsache, dass die Songs so gut ankommen und, dass es mir einfach super guttut, mal meine eigenen Gedanken und Gefühle in Songs zu packen, bringt mich dazu, diesen Weg jetzt weiterzugehen.“

Mit dem ersten Text fing alles an

Seine Auftragsarbeiten hat der Musikproduzent kurzfristig auf die Seite gelegt und fokussiert sich ganz auf sein Herzensprojekt „frytz“. „Es ist wirklich ein Traum, den ich mir damit erfülle.“ Während er in den vergangenen Jahren immer für andere Künstlerinnen und Künstler, Firmen oder auch die Film- und Videobranche gearbeitet hat, steht nun das, was er liebt, im Mittelpunkt: „Mitte 2023 habe ich angefangen, meinen ersten Text zu schreiben und dann sprudelte es nur so aus mir heraus.“ Als frytz kann er all seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Das Musikbusiness ist aber keineswegs neu für den aufstrebenden Sänger, auch wenn er vergangene Konzerte und Auftritte eher hinter dem Schlagzeug verbracht hat. „Jetzt am Mikrofon zu stehen und meine Stimme als Hauptinstrument zu verwenden, wird tatsächlich eine spannende und ganz neue Erfahrung für mich“, sagt der Musiker.

Leidenschaftlicher Schlagzeuger

In jungen Jahren hat er bereits angefangen Schlagzeug zu spielen, hatte Unterricht an der Biberacher Musikschule und war auch Teil des Hochdorfer Musikvereins. „Musik ist schon immer meine große Leidenschaft“, sagt er. Und das war auch damals der Grund, warum es Jonas Hipper nach Köln verschlagen hat: „Ich bin eigentlich nur nach Köln gezogen, um Musikproduktion zu studieren.“ Wie erfolgreich er nun damit ist, zeigt auch der Weg, den der Künstler nun eingeschlagen hat.

Und so sieht dann das Cover der EP „unter meiner Haut“ aus, die am 26. Januar erscheint. (Foto: Frederic Fisch )

„frytz“ ist ein aufstrebendes Soloprojekt, das durch seine künstlerische Raffinesse und Vielseitigkeit Aufmerksamkeit erregt. Ursprünglich produzierte Jonas Hipper für namhafte Künstler wie 2lade, Tigermilch oder Carlo5, mit seiner Identität als frytz kann er sich künstlerisch noch einmal intensiver ausleben.

Im September 2023 veröffentlichte er seine Debütsingle „es ist spät“, der Song markiert den Beginn einer beeindruckenden musikalischen Reise. Die Echtheit seiner Texte und die Fähigkeit, tiefgründige Emotionen in eingängige Melodien zu verwandeln, haben frytz zu einem Namen gemacht, der sowohl in den Playlists als auch in den Herzen der Hörer einen festen Platz gefunden hat.

Geschichten, die unter die Haut gehen

Mit Platzierungen in renommierten Spotify-Playlisten wie „Wilde Herzen“ und „Fresh Finds GSA“ sowie Anerkennung von Radiosendern wie „1Live“ und „Das Ding“, hat der Newcomer die Aufmerksamkeit der deutschen Musikwelt auf sich gezogen. Der Fokustrack „Augen schwer“ (feat. Carlo5) ist das Herzstück der EP: „Dieser Song ist eine fesselnde Darstellung jenes Moments, in dem die Nacht in den Clubs der Stadt unendlich scheint und langsam die Kontrolle verloren geht“, sagt der Sänger.

Im Song erforscht er die Dynamik einer toxischen Beziehung, die in der Dunkelheit ihren Höhepunkt erreicht. Der Track verwebt intensive Beats mit nachdenklichen Texten und reflektiert den Kontrollverlust und die verführerische Anziehungskraft dieser nächtlichen Szenarien.

Doch die EP ist weit mehr als nur ein einzelner Track. Sie ist eine Sammlung von Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Jeder Song ist ein Fenster zu einer neuen Erfahrung, sei es der sentimentale Rückblick in „es ist spät“ oder das künstlerische Manifest in „schon ok“.

In einem unverwechselbaren Stil verschmelzt frytz Lo-Fi/Pop-Ästhetik mit Hip-Hop-Einflüssen, um eine einzigartige Klangwelt zu erschaffen. Seine Songs - von den Texten bis zur Produktion - spiegeln Authentizität wider und bleiben unverfälscht. frytz ist ein Künstler, der Emotionen und Lebensrealitäten in jedem seiner Takte einfühlsam transformiert.

Die ersten Liveauftritte kommen

Seinen ersten Liveauftritt hat Jonas Hipper aka frytz dann am 23. Februar im Club Subway in Köln. „Sollte alles weiterhin so gut laufen, wäre es ein Lebenstraum für mich, mit meiner eigenen Musik auf Deutschlandtour zu gehen“, sagt Jonas Hipper. Und vielleicht ist der Sänger ja dann auch bald einmal auf einer Bühne in seiner Heimat zu sehen.