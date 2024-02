Vom Integrationskurs in den Job finden

Der Fachkräftemangel ist auch in Oberschwaben zu spüren. Deshalb existiert an der Volkshochschule Biberach seit September 2023 das Projekt „Wegweiser in den Beruf - Vom Integrationskurs in den Job“, wie die Stadt Biberach mitteilt. Dabei würden gezielt Teilnehmende der Integrationskurse angesprochen. Diese sollen am Ende des Kurses Einzelcoachings erhalten und unter Einbeziehung lokaler Arbeitgeber niederschwellig beim Einstieg in den Beruf unterstützt werden.

Seit dem Start des Projekts haben nach Angaben der Stadt bislang zwei Dutzend Personen die Möglichkeit genutzt, Einzelcoachings zu absolvieren. Eine Psychologin analysiert mit den Teilnehmenden online oder in einem persönlichen Gespräch, wie der eigene Lebensweg weitergehen kann. „Wir möchten dazu ermutigen, sich Gedanken über die eigene Zukunft zu machen und erste Schritte auf dem Arbeitsmarkt zu wagen“, so der Integrationsbeauftragte Daniel Poßeckert.

Der zweite Teil des Projekts sind Gruppenangebote: Lokale Unternehmen stellen sich in den Integrationskursen vor. „Außerdem bieten wir Bewerbertrainings an und auch die Arbeitsagentur kommt in die Kurse“, sagt Doris Abt, Fachbereichsleiterin Deutsch bei der VHS. Das Projekt läuft noch bis Ende dieses Jahres.

Die Volkshochschule hat sich mit dem Projekt erfolgreich für das Förderprogramm „Innovationsimpulse“ des Kultusministeriums beworben. Das Projekt wird aus Mitteln der Weiterbildungsoffensive „Weiter.mit.Bildung@ BW“ vom Kultusministerium gefördert.