Vom Aufstieg und Sturz eines Aufklärers

Zum Ende des Wintersemesters bietet das Orchester der Hochschule Biberach (HBC) ein Werkstattkonzert der besonderen Art an. Am Mittwoch, 17. Januar, präsentieren die Musiker gemeinsam mit weiteren Protagonisten „Crossover Struensee“ (19 Uhr, Aula am Campus Stadt).

Diesmal bleibt alles in der Familie: Der Komponist Giacomo Meyerbeer hatte einen früh verstorbenen Bruder namens Michael Beer, der 1828 sein Historiendrama „Struensee“ veröffentlichte. Meyerbeer komponierte die Schauspielmusik zum Theaterstück seines Bruders, das heute weitgehend unbekannt ist.

Mithilfe des größten Playmobil-Ensembles der Welt führt die HBC die Geschichte um den Fall des deutschen Aufklärers am dänischen Hof auf. Unter Leitung von Klaus K. Weigele erarbeiteten die Musiker das Stück und bringen es im Januar mit dem Münchner Dramaturgen und Autor Michael Sommer auf die Bühne. Das Stück spielt im 18. Jahrhundert. Im April 1772 kommt es im Königreich Dänemark zur Palastrevolte. Opfer ist der Altonaer Arzt Johann Friedrich Struensee (1737 bis 1772).