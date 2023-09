Eine spektakuläre Reinigungsaktion haben viele Biberacherinnen und Biberach am Donnerstag auf dem Marktplatz im Vorbeigehen mitverfolgt: Bildhauer Peter Lenk war extra aus Bodman angereist, um sein Esel-Denkmal zu säubern und auszubessern. Es war die erste Putzaktion dieser Art, seit der Enthüllung des Esels im Mai 2000.

Esel und Künstler treffen sich nach 23 Jahren nahezu auf Augenhöhe wieder. (Foto: Gerd Mägerle )

Der abgesperrte Bereich um den Esel, die Fahrzeuge und die Hebebühne des Baubetriebsamts erregten bereits am Donnerstagmorgen das Interesse der Passanten. Manche reckten die Köpfe, um zu sehen, wer sich da, bekleidet mit einem weißen Schutzanzug, mit dem Dampfstrahler am Esel zu schaffen machte. Manch einer erkannte den Künstler sofort an seinem markanten Schnauzer und den inzwischen weißen Haaren, die aus der Schutzkleidung hervorlugten: „Das ist doch der Lenk!“

Mehrfach verschoben

Eigentlich hätte der Esel bereits zum 20. Jahrestag seiner Enthüllung, also vor drei Jahren, gereinigt werden sollen. Mehrfach wurde der Termin verschoben, auch dieses Jahr hatte sich der Künstler bereits dreimal zum Putzeinsatz angekündigt, ihn aber wegen unpassender Witterung jeweils abgesagt. Am Donnerstag hat es nun endlich geklappt.

Dass der Esel die kalte Dusche aus dem Dampfstrahler nötig hatte, zeigte sich bereits nach wenigen Minuten auf dem darunterliegenden Pflaster des Marktplatzes. Jede Menge Reste von Moos und schwarzer Patina schwemmte das Wasser herunter. Warum er das nach 23 Jahren zum ersten Mal mache, wurde Lenk von einigen Passanten gefragt. „Es hatte sich bislang niemand aus Biberach gemeldet und dann komme ich auch nicht“, antwortete der 76-Jährige. Er habe 24 Ensembles in Deutschland, darunter zum Beispiel die Imperia in Konstanz. Die Städte müssten sich halt melden, dann komme er vorbei. Eine gewisse Wartung der Kunstwerke sei schon notwendig.

In erstaunlich gutem Zustand

In Biberach ist Peter Lenk nach der Reinigung mit dem Dampfstrahler aber überrascht: „Der Esel ist in erstaunlich gutem Zustand, das hätte ich nicht gedacht.“ Es sei überhaupt nichts kaputt. Problematisch sei vor allem die unterschiedliche Sonneneinstrahlung, die das Werk auf Vorder- und Rückseite abbekomme. So besteht das Relief auf der Vorderseite aus Steinguss, die Rückseite des Esels hingegen ist eine Metallplatte. „Beide Materialien arbeiten unter Sonneneinstrahlung. „Man muss darauf achten, das zwischen Metallplatte und Steinguss kein Wasser eindringt, sonst kann das Ganze reißen“, erläutert der Künstler.

Nach dem Reinigen mit dem Dampfstrahler dichtete Lenk die Verbindung zwischen Metall und Steinguss an einigen Stellen wieder ab. Zuerst trug er die Dichtungsmasse aus Harz mit der Spritzpistole auf und rieb sie dann mit den Fingern in die Zwischenräume. Anschließend wurden die Stellen mit Farbe wieder patiniert, weil das Harz empfindlich auf das UV-Licht der Sonne reagiert.

Nicht nur Begeisterung

Die Sympathie, die Peter Lenk am Donnerstag von den Biberachern entgegen gebracht wurde, war zur Zeit der Entstehung des Esels bei Weitem nicht so groß. Der Künstler, der mit seinen satirischen Kunstwerken bereits für so manche Provokation gesorgt hat, war mit seinem Esel Ende der 1990er-Jahre längst nicht bei allen in der Stadt willkommen. Die damalige CDU-Stadträtin Barbara Leuchten hatte Lenk dafür begeistert, Christoph Martin Wielands „Prozess um des Esels Schatten“ in dessen Heimatstadt zum Thema eines Kunstwerks zu machen. Barbara Leuchten, die auch zur Reinigungsaktion gekommen war, sammelte damals Spenden und der Gemeinderat rang sich dazu durch, das Werk ‐ zunächst testweise für zwei Jahre ‐ auf den Marktplatz zu stellen.

Nicht jeder hatte seine Freude an den skurrilen Figuren, die den Umriss des Esels füllen. Barbusige Frauen sind da zu sehen, außerdem Gestalten aus Wielands Satire, aber auch Figuren mit realem Bezug. Die Verbindung zu Wieland sei für ihn auch ganz hilfreich gewesen. „Hinter seiner Satire konnte ich mich immer verstecken, wenn es Kritik gab“, meinte Lenk am Donnerstag mit einem Grinsen. Wielands Geschichte sei bis heute aktuell, sagt der Künstler und erläutert die Botschaft des Esels: „Auf dem Rücken die Gewalt, im Bauch das Dogma und im Kopf der Sex.“ So frage der Esel bis heute: „Wer ist hier eigentlich der Esel ‐ und wer hat sonst noch einen Schatten?“

Peter Lenk verstreicht die Dichtungsmasse zwischen Metallplatte und Steinguss. (Foto: Gerd Mägerle )

Wieder so hell wie vor 23 Jahren

Das Geschrei sei damals groß gewesen in Biberach, erinnert er sich. „Das war aber überall so, wo ich meine Kunstwerke aufgestellt habe. Erst gibt’s ein Mords-Geschrei und danach freuen sie sich. Da ist Biberach keine Ausnahme.“

(Foto: Gerd Mägerle )

Am späten Nachmittag packte Peter Lenk seine Utensilien wieder zusammen und machte sich auf den Heimweg Richtung Bodensee. Zurück bleibt sein Esel, heute ein Wahrzeichen der Stadt, das jetzt wieder so hell strahlt wie im Frühjahr vor 23 Jahren.