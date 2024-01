Volleyballerinnen wollen an gute Leistung anknüpfen

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach um das Trainergespann Dirk Lafarre und Peter Baur sind am Samstag, 20. Januar, zu Gast bei der TSG Eislingen. Anpfiff ist um 17.30 in der Öschhalle 1.

Die TSG Eislingen konnte bisher vier Siege aus zehn Spielen einfahren und befindet sich mit zehn Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und damit drei Plätze hinter der TG Biberach, die bereits 23 Punkte auf dem Konto hat. In Ihrem letzten Spiel mussten sich die Eislinger Mädels gegen die TG Nürtingen mit 1:3 geschlagen geben. Auch die TG-Damen verloren in der Hinrunde mit 2:3 gegen die Mannschaft aus Nürtingen.

Im Hinspiel setzten sich die Biberacher Mädels durch eine starke Angriffs- und Abwehrleistung mit einem souveränen 3:0-Sieg (25:18, 25:18, 25:20) gegen die TSG Eislingen durch. Können die Damen I der TG Biberach diese Leistung erneut aufs Feld bringen und an ihr erfolgreiches Fünf-Punkte-Wochenende anknüpfen? „Das Spiel gegen die TSG Eislingen wird kein Selbstläufer. Die Mädels sind eine spiel- und abwehrstarke Mannschaft, welche nicht unterschätzt werden darf“, so Trainer Dirk Lafarre.

Um die nächsten drei Punkte nach dem gelungenen Doppelspielwochenende einfahren zu können, müssen die Biberacherinnen in Eislingen von Beginn an die Oberhand über das Spiel gewinnen und ihren Rhythmus konsequent durchziehen. Ziel ist es dabei, mit der in den letzten Spielen gewonnenen Motivation, Sicherheit und vor allem mit der guten Stimmung ein möglichst fehlerfreies und dennoch druckvolles Aufschlagspiel abzuliefern, eine gute Abwehrleistung zu zeigen und vorne am Netz clever zu agieren.