Volkshochschule bildet Wildpflanzenführer aus

Die Volkshochschule (VHS) Biberach bietet im Frühjahrssemester erstmals eine Fortbildung zum Wildpflanzenführer an. An zwölf Tagesseminaren von Samstag, 3. Februar, bis Samstag, 8. Februar, lernen die Teilnehmer nicht nur heimische Pflanzen kennen, auch Methodik und Didaktik von Kräuterveranstaltungen sind Teil der Weiterbildung. So teilt es die Stadt Biberach mit.

„Drinnen und draußen sensibilisieren die Teilnehmer ihre Sinne für die Natur und erleben in zwölf Modulen jahreszeitlich orientiert alle Pflanzen im Jahreskreis von der Wurzel über die Frucht bis zum Samenstand“, heißt es in der Ankündigung. Neben botanischem Wissen sollen sie die Grundlagen der zeitgemäßen Pflanzenheilkunde erfahren. Geleitet werde die Fortbildung von der Journalistin, Autorin und Naturpädagogin Christina Maria Benz, an einigen Terminen werde sie von Dozentin Angelika Romer unterstützt.

Die Weiterbildung schließt nach einer freiwilligen Prüfung am Abschluss der Fortbildung mit dem VHS-Zertifikat „Wildkräuterführer“ ab. Ein Orientierungsabend, an dem die Fortbildung mit ihren einzelnen Modulen vorgestellt wird, findet im Vorfeld statt. Der Termin wird nach der Anmeldung mitgeteilt.

Die Seminartage finden jeweils samstags von 9 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 649 Euro. Eine Anmeldung ist notwendig unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-338.