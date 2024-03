Volksbank Ulm-Biberach lädt zur Blutspende nach Biberach

Nach der erfolgreichen Blutspendeaktion mit 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im letzten November werden jetzt erneut die Spendenliegen aufgebaut. Die Volksbank Ulm-Biberach und der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg Hessen laden zum Blutspende-Aktionstag am Dienstag, 19. März, von 14 bis 18 Uhr in die Bank-Geschäftsstelle am Bismarckring in Biberach.

Durch die Teilnahme an der Blutspendeaktion der Volksbank können Menschen in Not auf doppelte Weise unterstützt werden: Für jede geleistete Blutspende spendet die Volksbank 20 Euro, teilt die Geschäftsleitung in einer Pressemeldung mit - so kann sich am Ende der Aktion eine gemeinnützige Organisation in der Region über finanzielle Unterstützung freuen.

„Gleichzeitig werden wir uns bei jeder tapferen Spenderin und jedem tapferen Spender mit einem Gutschein für den „Aulendorfer Streetfood“-Truck bedanken, der vor der Geschäftsstelle fürs leibliche Wohl sorgt“, sagt Peter Weggenmann, Direktor Privatkunden Region Biberach der Volksbank Ulm-Biberach.

Spenderinnen und Spender können sich für den Blutspenden-Aktionstag unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/Biberach_Volksbank_EG anmelden.

Vor der Blutspende bitte ausreichend essen und trinken sowie an den Personalausweis und wenn vorhanden, den Spenderausweis denken!