Viktoria Altinok von der TG Biberach hat sich die Goldmedaille bei den Deutschen Meisterschaften im Vollkontakt-Taekwondo in Bielefeld erkämpft. Das Vater-Sohn-Gespann Dragan und Daris Zekic holte sich jeweils Silber.

DM-Medaillen-Comeback nach zehn Jahren

Zehn Jahre ist es her, dass Viktoria Altinok auf der Wettkampffläche stand. 2004 hatte sie unter ihrem Mädchennamen Schlosser mit DM-Silber in der Frauenklasse ihren bislang größten Erfolg verzeichnet. Mittlerweile ist sie Mutter von drei Jungs und trotz bedingter Pausen immer ihrem Sport treu geblieben.

„Taekwondo ist einfach ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich liebe das Training, hier kann man sich auspowern und sich ganz auf sich selbst konzentrieren“, wird Altinok in einer TG-Mitteilung zitiert. Das Wettkampftraining am Freitagabend ist für sie Pflichtprogramm und schon bald verspürte sie Sehnsucht, auch wieder auf der Kampffläche zu stehen.

Als eine der leichtesten Sportlerinnen am Start

Die DM in der Mastersklasse in Bielefeld hatte sich die ehemalige Landeskaderathletin als Ziel gesetzt. In dieser Klasse werden die Meistertitel nur in den vier olympischen Gewichtsklassen vergeben. Altinok ging in der Frauenklasse bis 57 Kilogramm als eine der leichtesten Sportlerinnen an den Start. Im Halbfinale spürte sie dann auch deutlich den Gewichtsunterschied, als sie es mit der hochgewachsenen Lokalmatadorin Katja Badan zu tun bekam.

Die Bielefelderin hatte klare Reichweitenvorteile und dominierte die erste Runde. In Runde zwei gelang es Altinok aber, sich auf den Kampfstil ihrer Kontrahentin einzustellen und so konterte sie diese geschickt aus. In der dritten Runde gab die TG-Sportlerin das Heft nicht mehr aus der Hand und gewann vorzeitig.

Erfolgreicher Konter kurz vor Rundenende

Damit stand sie wie vor zehn Jahren im Finale. Dort traf sie mit Isabelle Giefer aus Nettetal auf eine sehr spritzige und erfahrene Kontrahentin. Die erste Runde musste die TG-Sportlerin knapp abgeben und auch in Runde zwei setzte sich ihre Kontrahentin zunächst auf 4:2 ab. Zehn Sekunden vor Schluss gelang Altinok aber ein schneller Halbkreisfußtritt gegen den Helm, wodurch sie sich mit 5:4 den Rundensieg holte.

Auch in Runde drei überzeugte die Biberacherin mit Willen und Ausdauer und hielt ihre Kontrahentin in Schach. Überglücklich nahm Altinok schließlich die Goldmedaille in Empfang. „Endlich habe ich mein Ziel erreicht“, so die TG-Sportlerin, die schon als Jugendliche vom DM-Titel geträumt hatte.

Nur wenige Punkte fehlen zum Titel

Knapp am Titel vorbei schrammten Daris und Dragan Zekic. Daris Zekic erreichte in der Kadettenklasse bis 61 Kilogramm souverän das Halbfinale gegen den Nürnberger Fatih Sahan. Diesen bezwang er durch klare Treffer auf die Weste. Auch im Finale gegen Jeffrey Simons konnte der zwölfjährige TG-Sportler gut mithalten, am Ende fehlten ihm nur wenige Punkte und etwas mehr Aggressivität zum Sieg.

„Schade, der Titel war schon zum Greifen nah“, resümierte TG-Trainer Kai Penteker, der aber mehr als zufrieden war: „Vor ein paar Wochen konnte Daris Bronze beim G1-Turnier holen und nun Silber bei der DM, das sind Topergebnisse.“ Antonija Karamarko und Alec Huck unterlagen unterdessen bei den Kadetten trotz gewonnener erster Runden in den Vorkämpfen.

Premiere für TG Biberach

Besser lief es bei Dragan Zekic, selbst Trainer bei der TG in der Masterklasse über 80 Kilogramm. Im Halbfinale bezwang er Michael Zurlo aus Berlin und unterlag im Finale nur knapp dem Titelverteidiger Markus Henns aus Wuppertal.

„Dass Vater und Sohn bei einer Deutschen Meisterschaft im Finale stehen, gab es in dieser Form noch nie“, kommentierte TG-Abteilungsleiterin Julia Penteker das Abschneiden der Familie Zekic und freute sich noch über eine weitere Auszeichnung. In der Masterklasse landete die TG durch die Ergebnisse von Viktoria Altinok und Dragan Zekic erstmals auf Platz eins in der Vereinswertung bei einer DM.