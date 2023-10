Vierte Biberacher Ehrenamtsmesse am 10. Februar

In der Biberacher Stadthalle findet am 10. Februar von 10 bis 14 Uhr die vierte Biberacher Ehrenamtsmesse statt. Alle in Biberach aktiven Vereine, Organisationen und Initiativen haben dort die Möglichkeit, für ihr Ehrenamt zu werben. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Bei der Messe wird es zusätzlich Fachvorträge und weitere Aktionen zu verschiedenen Themen geben. Vereine und Organisationen sind aufgerufen, eigene Programmpunkte in das Veranstaltungsprogramm einzubringen. Ob Kurzvortrag, Aktion oder ein Parcours ‐ die Messe soll möglichst interaktiv, abwechslungsreich und bunt werden. Anmeldungen samt der Einreichung von Programmvorschlägen sind bis Montag, 20. November, möglich. Das Anmeldeformular findet sich auf der städtischen Homepage unter www.biberach-riss.de/ehrenamtsmesse. Weitere Informationen gibt es beim städtischen Ehrenamtsbeauftragten Rouven Klook, Telefon 07351/51‐818, Mail [email protected].