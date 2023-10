Vier Solisten verschmelzen zu einer Einheit

Im Rahmen der polnischen Wochen sind vier junge Spitzenmusiker in Biberach zu Gast gewesen, die das Kammermusikfestival Krzyzowa-Music zusammengeführt hatte. In einer Kooperation von Kulturamt, dem Verein Städte Partner Biberach und dem Pestalozzigymnasium haben sie am Vormittag einen Workshop für die Musikzugklassen der Schule und eine „Masterclass“ für begabte Jugendliche gegeben. Am Abend dann spielten sie ein Konzert in der Gigelberghalle, über das hier berichtet wird.

Das Musikfestival im polnischen Krzyzowa/Kreisau gibt seit neun Jahren jungen Musikerinnen und Musikern die Gelegenheit, auf hohem Niveau miteinander zu spielen und an den schönsten Orten Niederschlesiens aufzutreten. Dort sind sich begegnet die Geigerin Abigél Králik, ausgebildet in Budapest und an der weltberühmten Julliard School New York, der vielgefragte Bratschist Mathis Rochat, der Cellist Alexey Stadler, gefeierter Solist bei renommierten Orchestern und Andrei Gologan, der Preise bei zahlreichen internationalen Klavierwettbewerben gewonnen hat. Die vier eint ‐ in der Gigelberghalle nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören ‐ ihre große Leidenschaft für Kammermusik. Für den Abend an der Riß haben sie ein nicht alltägliches zweiteiligen Programm vorbereitet: Die erste Hälfte mit Solo- und Duostücken polnischer Komponisten, die zweite mit dem ersten Klavierquartett von Johannes Brahms.

Leider hatten nur gut 70 Musikfreunde den Weg in die Gigelberghalle gefunden ‐ die aber zog das „Largo“ aus Chopins später Sonate für Klavier und Violoncello g-Moll gleich in seinen Bann. Alexey Stadler spielte den Satz, der den Charakter eines romantischen Nocturnes hat, auf seinem herrlichen Cello von David Tecchler aus dem Jahr 1715 mit samtigem, warmem Klang und einem kongenialen Klavierpartner.

Das Violakonzert von Krzysztof Penderecki war eine Auftragskomposition der Regierung von Venezuela anlässlich des 200. Geburtstags des Freiheitskämpfers Simon Bolivar. Viel Düsteres und Kämpferisches steckt in der zugehörigen Kadenz, die Mathis Rochat plastisch, mit sehr freiem Violaklang und technischer Brillanz spielte. Nach Seufzern, scharfen Dissonanzen und Akkordfolgen verklang das Stück ins Nichts.

Die fünf, auf polnischen Volksliedern basierenden „Bukoliki“ hatte Witold Lutoslawski 1952 für Klavier komponiert und später für Viola und Violoncello arrangiert. Die abwechslungsreichen Miniaturen erfuhren durch das Duo Stadler und Rochat eine farben- und kontrastreiche Aufführung.

Am Ende des ersten Programmteils schließlich verzauberte Abigél Králik in Wieniawskis „Romance und Rondo“ op.9 mit ihrem unglaublich süßen Geigenton, ihrer fabelhaften Bogentechnik und großer Ausstrahlung das Publikum.

Nach der Pause dann ein Koloss der Kammermusik ‐ das Klavierquartett g-Moll von Johannes Brahms. Rund 40 Minuten dauert das 1861 mit Clara Schumann am Klavier uraufgeführte Stück. Dass es an Beliebtheit seine beiden Schwesterwerke klar übertrifft, liegt sicher am mitreißenden Zingarese-Finale, das auch in Biberach seine aufputschende Wirkung beim Publikum nicht verfehlte.

Um es vorwegzunehmen: Die Aufführung wurde zum Erlebnis, denn vier hervorragende Solisten verschmolzen hier zu einer Einheit und vermittelten pure Freude am Zusammenspiel. Es war ein Vergnügen, zu sehen, mit welcher Energie, welcher Körpersprache und mit welch permanentem Blickkontakt sie in perfekter Balance und Transparenz musizierten.

Sie präsentierten das absteigende Hauptthema und das zuerst von Cello gesungene zweite Thema des Kopfsatzes mit Emotion und süßem Klang. Man hörte schön ausgekostete Pianostellen und große ekstatische Steigerungen. Das Intermezzo mit seinen Sextgängen gelang schwärmerisch in halbdunkler Stimmung, aufgehellt dann durch das liedhafte Es-Dur-Andante, das im Mittelteil mit einer Alla-Marcia-Episode im Dreivierteltakt verblüfft. Und dann stand die Gigelberghalle gleichsam in Flammen: Das Quartett riss mit dem fulminant gespielten Finale „Rondo alla Zingarese“ das Publikum förmlich von den Stühlen. Rasende Skalen, herzerweichende, mit großem Klang und geschmackvollen Rubati gespielte Kantilenen, und fetzige Czardas-Rhythmen kulminierten in der Kadenz, die dann im Accellerando in die Hochspannungs-Stretta führte. Langer Applaus, ein Teil des Finales wurde wiederholt.