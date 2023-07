Biberach

Vier Schüler schließen mit Abischnitt von 1,0 ab

Biberach / Lesedauer: 4 min

Die Abiturientinnen und Abiturienten der Karl-Arnold-Schule feierten in der Gigelberghalle. (Foto: Karl-Arnold-Schule )

Unter dem Motto „Abi looking for freedom“ haben die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten der Karl–Arnold–Schule vor wenigen Tagen ihr erfolgreich bestandenes Abitur in der Biberacher Gigelberghalle gefeiert. Dabei wurden auch die Zeugnisse überreicht und Preise vergeben.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 19:01 Von: sz