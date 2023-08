Biberach

Viele Studenten sehnen sich nach Gemeinschaft

Biberach / Lesedauer: 4 min

Die BWL-Studentinnen Alessia Greco, Lina Reutlinger, Larissa Maurer und Louisa Marberg (von links) haben sich im zurückliegenden Semester mit dem Thema Wohnen am Campus befasst. Im Fach Bau- und Immobilienmärkte haben sie eine Marktanalyse sowie eine Umfrage unter Kommilitonen aller Studiengänge durchgeführt. (Foto: HBC )

Rund 2500 junge Menschen studieren an der Hochschule Biberach (HBC), gerade haben sich wieder mehr als Tausend für einen Studienplatz in den Fächern Architektur und Energie– oder Bauingenieurwesen, Projektmanagement, BWL oder Biotechnologie beworben, rund 350 werden im Oktober ihr Studium in Biberach beginnen. In den kommenden Wochen werden sie sich auf die Suche nach einem Zimmer machen.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 10:16 Von: sz