Die kleine Linde vor dem „Goldenen Rebstock“, die erst gepflanzt und dann wieder ausgegraben wurde, weil sie dem Anlieferverkehr im Weg war, ist in der Stadt zu einem kleinen Politikum geworden.

Die Provinzposse um einen Baum, Parkplätze, Interessenskonflikte und die vermeintliche Missachtung eines Ratsbeschlusses hat das „Theater ohne Namen“ um Regisseur Peter Schmid zum Anlass genommen, ein überzeichnendes, kleines Stück zu schreiben und einzustudieren, das am Mittwochabend auf einer Bühne vor dem „Tweety“ seine Premiere erlebte. Die etwa 150 Besucher applaudierten am Ende für die Satire „Heimatlos ‐ die Rebstocklinde“.

Wir votieren vehement für Bäume und gegen Parkplätze. Grün

Theatermacher Peter Schmid selbst trat im Prolog des Stücks auf und zog eine Parallele zwischen dem Konflikt um die Rebstock-Linde und dem „Prozess um des Esels Schatten“ von Christoph Martin Wieland. Auch die aktuelle Posse atme den Geist von Wielands Abderitengeschichten, sagte er und zitierte den großen Literaten höchstselbst: „Die Sache ging, wie alle großen Weltbegebenheiten, mit einer sehr geringen Veranlassung an.“

Bäume versus Parkplätze

Dann beginnt die Handlung: Grün (gespielt von Susi Lamke) und Schwarz (Jürgen Hinderhofer) streiten im Gemeinderat, was es denn für den „Schnellen Markt“ (so heißt der Platz vor „Tweety“ und Rebstock“) am Dringendsten braucht. Die Fronten scheinen klar: Die Schwarzen wollen Parkplätze zur Stärkung des Einzelhandels, die Grünen hingegen Bäume für die Attraktivität der Innenstadt. „Wir votieren vehement für Bäume und gegen Parkplätze“, ruft Grün und erntet Beifall aus dem Theaterpublikum.

Die Rebstocklinde (Klara Stubenrauch) fühlt sich wohl an ihrem Standort. (Foto: Gerd Mägerle )

„Wir sind nicht generell gegen Bäume. Nur sie gehören dorthin, wo sie nicht stören“, meint Schwarz und erntet Buhrufe. Am Ende gibt es ein Abstimmungspatt und einen Kompromiss, den der Oberbiber Nobbe (Peter Schmid) herbeiführt: vier Parkplätze und ein Baum.

Die Rebstock-Linde (Klara Stubenrauch) wird gepflanzt, wächst und gedeiht und freut sich über ihren Standplatz. Einzelhändler Friedhelm (Stefan Döring) aber informiert Baubürgermeister Coolman (Binia Fischer), dass die Lastwagen wegen der Linde nicht mehr zur Anlieferung in eine Seitengasse fahren können.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Das "Theater ohne Namen" widmet sich in einer Satire dem Politikum um die entfernte "Rebstock-Linde" in der Biberacher Innenstadt Das "Theater ohne Namen" widmet sich in einer Satire dem Politikum um die entfernte "Rebstock-Linde" in der Biberacher Innenstadt

Auch die Müllabfuhr komme nicht mehr durch, was der Müllwagenfahrer (Jürgen Hinderhofer) unter Publikumsgelächter energisch zurückweist: „I fahr den Müllwage rückwärts mit verbundene Auge do nei.“

Arbeitertrupp entfernt die Linde

Auch die Tweety-Gäste (Willi Fritz, Susi Lamke) im Stück freuen sich über das Bäumle. Aber der Wirt (Andreas Schönberg) unkt bereits, dass die Freude nicht von langer Dauer sein werde.

Ein Gast will das nicht glauben: „Des Bäumle ist vom Gemeinderat abgesegnet und hat somit demokratische Wurzeln. Das wird stehen bleiben, da bin ich mir sicher.“

Rund 150 Zuschauer verfolgten das Stück vor dem Tweety. (Foto: Gerd Mägerle )

Friedhelm und Coolman sind in der nächsten Szene mit dem Meterstab um den Baum herum zu Gange. Es rückt ein Arbeitertrupp (Raffael Schmid, Johannes Köller) an. „Jetzt graben wir die Linde aus. Da machen wir ’nen Parkplatz draus“, singen sie im Marschrhythmus, auf der Gitarre begleitet von Peter Zoufal. Aller Protest der Linde hilft nichts ‐ sie muss ins Zwischenlager auf den Stadtfriedhof.

Nicht der Baum, sondern der Standort

Im Tweety regt sich Ärger. Der Platz habe sich jetzt in eine kahle Steinwüste verwandelt, klagen die Gäste, „wie der Alte Postplatz, der Schadenhof und der Saumarkt“. Zu allem Überdruss erscheint dann auch noch ein Mercedesfahrer (Jürgen Hinderhofer) und stellt sein Auto auf den Platz, wo zuvor das Bäumchen war und singt provozierend den Wolle-Kriwanek-Klassiker „I fahr Daimler, d’Stroß g’hert mir“.

In der Schlussszene erläutern Friedhelm („Ich würde gerne die Linde vor dem Rebstock haben“) und Coolman („Das Ganze ärgert mich unglaublich“) dem kleinen Mädchen (Lilli Fischer), das durch die Geschichte geführt hat, dass es ja nicht um den Baum an sich, sondern um den Standort gegangen sei.

Ein Mercedesfahrer (Jürgen Hinderhofer) parkt dort, wo einst das Bäumchen stand. (Foto: Gerd Mägerle )

Volkslied zum Schluss

Die Stadtplanerin habe Fehler gemacht, und um zusätzliche Kosten zu vermeiden, habe man schnell handeln und den Baum entfernen müssen. Ein Umsetzen sei nicht möglich gewesen, weil im Boden zu viele Leitungen liegen, erklärt Coolman dem Mädchen, das der Sache nicht so recht traut: „Vor dem Rebstock verlaufen unter der Erde keine Leitungen. Informier’ dich bitte bei deinen Herren vom Tiefbauamt.“.

„Kein schöner Land“ singt das Ensemble am Ende. (Foto: Gerd Mägerle )

Die kleine Linde träumt in ihrem Friedhofsquartier derweil davon, irgendwann wieder vor dem „Rebstock“ zu stehen, zu wachsen, für gute Luft zu sorgen und die Menschen zu beschatten. Mit dem gemeinsamen Volkslied „Kein schöner Land“ mit der Textzeile „Wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit“ und der Forderung „Die Linde muss her!“ endet das Stück nach gut 30 Minuten unter großem Applaus.