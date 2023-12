Mit festlichen Bläserklängen und jeder Menge Schnee hat am Samstag der Biberacher Christkindles-Markt begonnen. Dieses Jahr wird Jubiläum gefeiert, denn den Markt gibt es in seiner jetzigen Form seit 25 Jahren.

„Es ist das erste Mal seit 1999, dass zur Eröffnung so viel Schnee auf den Dächern der Altstadt und der Markthütten liegt“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann zum Auftakt auf der Weihnachtsbühne an der Stirnseite des Marktplatzes. Zuvor hatte das Biberacher Bläserquartett das „Pastrorale“ intoniert, die traditionelle Biberacher Weihnachtsweise.

„Schönster Markt in der Region“

„Biberacher hat zwar nicht den größten Christkindles-Markt, aber den schönsten in der Region“, so Kuhlmann. Angesichts der vielen Krisen und schlechten Nachrichten sollten sich die Besucher von den Lichtern und Gerüchen des Markts auf andere Gedanken bringen lassen. „Das Licht hier auf dem Markt und dem Marktplatz vermittelt Zuversicht und stimmt uns positiv.“

(Foto: Gerd Mägerle )

Zum 25-jährigen Bestehen des Christkindles-Markts dankte Kuhlmann unter anderem Edeltraud Garlin, Petra Artikus und Gustav Eisinger, die sich seit 1999 für den Markt engagieren. Von Edeltraud Garlin stammen die als Buch erscheinenden „Geschichten aus dem Weihnachtshimmel“ und die jährliche Geschichte der Weihnachtsmaus, die der Nikolaus bei seinem Besuch verteilt. Für die Organisation des Nikolausbesuchs und die Abschlussveranstaltung des Markts ist Edeltraud Garlin ebenfalls verantwortlich.

Begegnung und Genuss

Petra Artikus hat das bekannte Engel-Logo und weitere Gestaltungselemente des Christkindles-Markts entworfen. Und Gustav Eisinger ist Vorsitzender der Biberacher Werbegemeinschaft, die den Markt vor 25 Jahren mitinitiiert hat und ihn bis heute unterstützt. Kuhlmann dankte auch den vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund, die den Markt vorbereitet haben.

Verschneit präsentierten sich die Markthütten zur Eröffnung am Samstagmorgen. (Foto: Gerd Mägerle )

Eisinger appellierte angesichts der schwierigen Gesamtsituation im Land zu mehr Anpacken, „so wie die vielen Menschen, die hier für den Christkindles-Markt anpacken“. Der Markt sei ein Beitrag zur persönlichen Begegnung und zum Genießen. Er lade die Menschen in der Region ein, in den nächsten zwei Wochen möglichst oft auf den Markt und in die Geschäfte und Lokale in der Innenstadt zu kommen.

Aktionen für die Kinder

Und während sich die Erwachsenen den ersten Glühwein, Lebkuchen oder eine rote Wurst schmecken ließen, hatte das Zimmerer-Ausbildungszentrum Biberach vor der Bühne eine besondere Aktion für Kinder vorbereitet. Unter der fachkundigen Anleitung von Zimmermännern durften sie Weihnachtssterne sägen. Nachdem der erste Andrang der Kleinen vorüber war, betätigten sich auch die älteren Jahrgänge handwerklich.

Gustav Eisinger (3. v. l.), Vorsitzender der Werbegemeinschaft Biberach, mit dem Bläserquartett. (Foto: Gerd Mägerle )

An der Poststelle des Christkinds nahm Maxi Hollburg als Christkindles-Engel die Wunschzettel der Kinder entgegen. Die 23-Jährige aus Ochsenhausen studiert Soziale Arbeit und hatte bereits im Vorjahr als Engel mitgeholfen. „Dieses Jahr wurde ich wieder gefragt und verbringe jetzt mein freies Wochenende hier“, meinte sie. Sehr zur Freude der vielen kleinen Kinder.

Spezialitäten aus den Partnestädten

Viel los war zu Marktbeginn bereits auch am Stand des Vereins Städte Partner Biberach. Abordnungen aus den Partnerstädten verkauften dort Spezialitäten aus Italien, Frankreich, Polen oder England.

Stimmungsvoll präsentierte sich der Markt am Samstagabend. (Foto: privat )

Gefragt war am Stand der Gesellschaft für Heimatpflege (GfH) auch die Jubiläums-Glühweintasse des Christkindles-Markts. Das bereits vielfach nachgefragte neue Windlicht mit Altstadtmotiven soll es ab diesem Montag zu kaufen geben, hieß es am GfH-Stand.

Weitere Informationen und das tägliche Programm gibt es unter biberacher-christkindlesmarkt.de