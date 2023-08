Mit zum Teil neuen Werken von Künstlerinnen und Künstler aus der Region präsentiert sich die Dauerschau mit Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts im Museum Biberach. Die stellvertretende Museumsleiterin Judith Bihr hat die Pandemiezeit genutzt, um neue Werke für das Museum zu erwerben und neue Werke von Künstlerinnen und Künstlern zu zeigen, die bereits in der Sammlung vertreten sind.

Judith Bihrs Dienstantritt im Museum Biberach im März 2020 als Nachfolgerin von Uwe Degreif fiel quasi mit dem Beginn der Corona–Pandemie zusammen. Die aus Aalen stammende Kunsthistorikerin nutzte die Zeit, in der das Museum geschlossen sein musste, um das Magazin des Museums zu sichten und gezielte Neuerwerbungen für die Sammlung zu planen. So hatte sie unter anderem auch die Abteilung „Kunst des 17. bis 19. Jahrhunderts“ im Museum etwas erweitert.

Fotograf Andreas Reiner im Gespräch mit einem Museumsbesucher. Im Hintergrund ist seine Fotoserie „Stille Leere“ zu sehen. (Foto: Gerd Mägerle )

Vor Kurzem stellte Bihr in kleinem Rahmen nun auch die zum Teil umgestaltete Abteilung „Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts“ vor. Das Besondere: Während man bei Kunst aus früheren Jahrhunderten „nur“ die Werke der Künstlerinnen und Künstler betrachten kann, waren an diesem Abend mehrere der Künstler live vor Ort und beantworteten die Fragen der Gäste zu ihren Werken. „Wir zeigen neben Malerei in dieser Abteilung nun beispielsweise auch Fotografie und Objektkunst“, so Judith Bihr.

Fotoserie als erste Neuerwerbung

Eine ihrer ersten Neuerwerbungen für das Museum sei die rund 60–teilige Fotoserie „Stille Leere“ des Fotografen Andreas Reiner aus Galmutshöfen gewesen. Seine Schwarzweiß-Fotos zeigen Gastronomen aus Biberach und der Region in ihren leeren Lokalen während des erste Corona–Lockdowns im Frühjahr 2020. Etwa zehn Fotografien sind jeweils in der Dauerschau zu sehen. „Wir tauschen diese aber regelmäßig gegen andere Werke aus der Serie aus“, sagt Bihr. Mit ihrem Bezug zur Corona–Pandemie bilde Reiners Fotoserie eine Schnittstelle zwischen Kunst und Stadtgeschichte.

Mit dem Räuberhauptmann Schwarzer Vere setzen sich gleich zwei Künstler in der Schau auseinander. Hermann Schenkels Werk „Veri“ hinterfragt den Repräsentationsanspruch von Fotografie. Man muss schon eine Weile hinschauen, um in dem dunkel gehaltenen Gemälde die Gesichtszüge des Räubers zu erkennen.

700 Jahre altes Eichenholz

„Schwarzer Vere“ betitelt auch der Biberacher Hartmut Hahn seine weiße Skulptur, die mittels eines 3D–Druckers entstanden ist. Sie hat die Form eines vorgefertigten Verpackungselements, wie es für den Versand von Waren in Schachteln häufig verwendet wird.

Hartmut Hahn präsentiert sein Werk „Schwarzer Veri“, das mit einem 3D-Drucker entstand. (Foto: Gerd Mägerle )

Horst Reichle, aus Biberach stammender Maler, Grafiker und Bildhauer, ist nicht nur mit der Steinskulptur „Schichtung“ am Museumseingang vertreten, sondern in der Dauerschau nun auch mit der Holzskulptur „Kopf“. Sie ist aus einem rund 700 Jahre alten Stück Eichenholz aus dem Voggenhaus (Freilichtmuseum Kürnbach) gefertigt. Durch einen Schnitt verleiht der Künstler dem Holzklotz ein Gesicht. Man müsse das Werk streicheln, um die Struktur des Holzes richtig zu spüren, sagt der Künstler, dem wichtig ist, dass die Besucher auch die vom Holzwurm zerfressene Rückseite betrachten.

Tate Gallery meldet sich in Biberach

Mit Nicole Bold aus Überlingen und Ingeborg Wissel aus Biberach hängen die farbenfrohen Werke zweier Künstlerinnen an einer Wand, „die darin Eindrücke verarbeiten, die sie an verschiedenen Ecken der Welt gewonnen haben“, so Judith Bihr. So zeigt Ingeborg Wissels Werk eine Fischversteigerung in Djerba (Tunesien) während Nicole Bold den Betrachter mit nach Costa Rica nimmt. Der Titel ihres Bilds „je tiefer wir vordrangen, desto weiter entfernten wir uns“ regt zum Nachdenken und Eintauchen in das Ölgemälde an.

Das Werk „Weißes Relief“ der Prager Künstlerin Mária Bartuszová (1936-1996) wurde im Magazin des Museums wiederentdeckt. (Foto: Gerd Mägerle )

Ein „kleiner Schatz“ sei im Magazin des Museums im Übrigen auch noch aufgetaucht, sagt Judith Bihr und meint damit das Werk „Weißes Relief“ der Prager Künstlerin Mária Bartuszová (1936—1996). „Sie war relativ vergessen, bis ihre Arbeiten 2007 auf der documenta gezeigt wurden“, erzählt die stellvertretende Museumsleiterin. Dass sich eines von Bartuszovás Werken in Biberach befindet, sei ihr erst bewusst geworden, als die renommierte Tate Gallery of Modern Art aus London bei ihr angefragt hätte. „Dort wollte man wissen, ob es stimme, dass sich das erste Werk, das Bartuszová international verkauft habe, im Biberacher Museum befinde.“

Abteilung wird weiterentwickelt

Tatsächlich sei das Kunstwerk dann in ganz schlechtem Zustand im Magazin des Museums aufgefunden worden. „1969 hatte es in der damaligen Tauwetterperiode eine Ausstellung mit Kunst aus der Tschechoslowakei in Biberach gegeben. Und dieses Werk wurde von der Stadt Biberach damals angekauft, geriet dann aber in Vergessenheit.“ Von den Restauratorinnen Heidi Haller und Katleen Otte sei es wieder in einen vorzeigbaren Zustand versetzt worden. Nun hängt es in der Kunstabteilung.

Von Ingeborg Wissel stammt das Werk „Fischversteigerung in Djerba“. (Foto: Gerd Mägerle )

Außerdem zu sehen sind in der Abteilung Werke von Oliver Braig, Jürgen Elsner, Willi Siber und Hermann Weber. Gleichzeitig sind auch bisher noch nicht präsentierte Kunstwerke von Jakob Bräckle, Maria Caspar–Filser und Romane Holderried Kaesdorf neu zu entdecken. Die Abteilung mit Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts werde sich auch künftig verändern, kündigt Judith Bihr an. „Wir planen konstant weiter und werden gezielt weitere Ergänzungen vornehmen.“