An Halloween ziehen auch in der Region Kinder in Grusel-Kostümen durch die Straßen, um Süßes zu sammeln und die Nachbarn ordentlich zu erschrecken. In Biberach allerdings treibt eine Familie seit ein paar Jahren ihre Halloween-Liebe auf die Spitze.

Denn auch in diesem Jahr hat Familie König ihr Haus in der Friedrich-Ebert-Straße zum schaurigen Halloween-Anwesen umdekoriert. Einen Einblick in das Gruselhaus haben die Königs unserem Kamerateam für ein Video gewährt.