VHS-Seminar zum Stressmanagement

Die VHS Biberach bietet zum Start ins neue Jahr zwei Seminare zum Thema Stressmanagement mit Dozentin Isabel Himmler an. Sie erklärt, wie man mit Stress umgehen kann und wie Krisensituationen besser bewältigt werden können.

Im ersten Seminar, das am Montag, 15. Januar, startet, dreht sich alles ums Thema „Resilienzfaktor - Zukunftsplanung“. Klare Ziele geben Kraft und Energie, wodurch Krisen und Stresssituationen besser bewältigt werden können. Durch die Übungen des Loovanz-Resilienztrainings können unzufriedenstellende Lebensbereiche durch das Setzen konkreter Ziele verbessert werden. Dies soll zu mehr Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden führen. Drei Termine, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr, sind geplant.

Im zweiten Seminar ab Donnerstag, 18. Januar, stehen die Schlagworte „Resilienzfaktor - Optimismus“ im Fokus. Optimismus bezeichnet eine positive Weltsicht und ein positives Selbstbild. Durch Übungen und kognitive Methoden des Loovanz-Resilienztrainings wird diese Selbstwirksamkeit gestärkt. Das Seminar besteht ebenfalls aus drei Terminen, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr.

Die Teilnahmegebühr für die Seminare beträgt jeweils 95 Euro. Eine Anmeldung unter www.vhs-biberach.de, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-338 ist erforderlich. Die VHS ist derzeit aber und noch bis einschließlich 5. Januar geschlossen. In dieser Zeit können sich Interessierte über die Internetseite anmelden.