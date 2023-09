VfB Gutenzell geht im Spitzenspiel baden

Auch der VfB Gutenzell hat im Spitzenspiel der Fußball–Kreisliga A I Riß die SGM Ummendorf/Fischbach nicht stoppen können und ist mit 0:7 baden gegangen. Stefan Grell erzielte dabei in der zweiten Halbzeit vier Tore für die SGM. Berkheim gewann das Illertalderby in Kirchdorf mit 3:1. Aufsteiger SGM Reinstetten/Hürbel holte ein Remis im Heimspiel gegen den SV Erolzheim und blieb deshalb nach wie vor ungeschlagen. Die SGM Tannheim/Aitrach verlor auch bei der SGM Rot/Haslach und steht mit null Punkten und 1:11 Toren ganz am Tabellenende.

SV Kirchdorf — BSC Berkheim 1:3 (0:0). Zwei verschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer beim Illertalderby in Kirchdorf. Im ersten Durchgang vergaben die Gastgeber viele gute Tormöglichkeiten und mussten statt mit einer Führung mit einem mageren 0:0 in die Pause gehen. Besser machten es die Gäste aus Berkheim, die in der zweiten Halbzeit klar den Ton angaben und den Auswärtssieg unter Dach und Fach brachten. Tore: 0:1 Gheorghe–Razvan Cugerean (66.), 0:2 Moritz Krischke (73.), 1:2 Halim Demir (76.), 1:3 Clemens Schneider (84.). Res.: 1:3.

SGM Ummendorf/Fischbach — VfB Gutenzell 7:0 (3:0). Im Spitzenspiel sahen die Zuschauer eine klar überlegene SGM, die am Ende auch in dieser Höhe verdient siegte. Die Gäste aus Gutenzell konnten Ummendorf/Fischbach nichts entgegensetzen und hätten zur Halbzeit schon weiter hinten liegen können. Spieler des Tages war SGM–Akteur Stefan Grell, der im zweiten Durchgang vier Tore erzielen konnte. Tore: 1:0 Lennard von Rüden (24.), 2:0 Matthias Hatzing (30.), 3:0 Tobi Schmid (32.), 4:0, 5:0, 6:0, 7:0 Stefan Grell (71., 80., 87., 89.).

SGM Reinstetten/Hürbel — SV Erolzheim 3:3 (1:3). Den Gästen aus Erolzheim gehörte die erste Halbzeit. Aber die Heimelf kam im zweiten Durchgang zurück und noch zu einem gerechten Unentschieden. Tore: 0:1 Simon Harder (1.), 0:2 Kevin Bauer (10.), 1:2 Simon Mohr (12.), 1:3 Andrej Walter (18.), 2:3 Jannik Rauß (46.), 3:3 Vasco Paez–Zamora (76.). Res.: 1:4.

SGM Rot/Haslach — SGM Tannheim/Aitrach 3:0 (0:0). Über die gesamte Spielzeit hinweg waren die Gäste die spielbestimmende und tonangebende Mannschaft. Nur die Chancenauswertung war bis zum Schlusspfiff ungenügend. Besser machte es die Heimelf, die aus drei Chancen drei Tore machte. Tore: 1:0 David Marx (70.), 2:0 Matthias Schöllhorn (74.), 3:0 Lukas Jägg (83.). Res.: 0:1.