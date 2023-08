Alle Eigentümer von Grundbesitz müssen eine Grundsteuererklärung abgeben. Diese ist jedoch aufgrund einer Reform dieses Jahr noch komplexer als sonst, weswegen elf Prozent der Betroffenen im Landkreis Biberach die Erklärung immer noch nicht beim Finanzamt eingereicht haben, obwohl die Frist hierfür schon längst verstrichen ist.

Roland Eberhart, Leiter des Finanzamt Biberach, erklärt im Interview, wer bald eine Mahnung erhält, wie viele der abgegebenen Erklärungen fehlerhaft sind und warum das Finanzamt zurzeit mit Einsprüchen geflutet wird.

Herr Eberhart, wer alles muss eine Grundsteuererklärung abgeben?

Pro wirtschaftlicher Einheit muss eine Steuererklärung abgegeben werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens, Grundsteuer B, und wirtschaftlichen Einheiten des land– und forstwirtschaftlichen Vermögens, Grundsteuer A. Eine wirtschaftliche Einheit besteht aus mindestens einem Grund– oder Flurstück.

Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung ist abgelaufen. Wie viele der Betroffen im Landkreis Biberach haben sie tatsächlich abgegeben?

Insgesamt werden beim Finanzamt Biberach, das für den gesamten Landkreis Biberach zuständig ist, 86.565 Einheiten des Grundvermögens und 16.906 Einheiten des land– und forstwirtschaftlichen Vermögens geführt. Stand 7. August sind 92.338 Erklärungen abgegeben worden — das entspricht rund 89 Prozent. Landesweit liegt die Quote bei nahezu 86 Prozent.

Werden diese Personen nun vom Finanzamt Biberach angemahnt?

Abgabepflichtig ist der Eigentümer — dies kann eine natürliche oder eine juristische Person sein, also zum Beispiel eine Stiftung. Im ersten Durchgang Mitte 2022 sind nur die natürlichen Personen durch ein Informationsschreiben über die Abgabepflicht für Grundsteuer B informiert worden. In diesem Schreiben war dann vermerkt, für was eine Erklärung abzugeben war.

In der aktuellen Aktion werden nun in einer als „Erinnerungsschreiben“ bezeichneten Mahnung all jene Eigentümer — natürliche Personen und erstmals auch juristische Personen — angeschrieben, die bisher noch keine Erklärung für die Grundsteuer B abgegeben haben.

Inzwischen sind auch die Eigentümer von Grundstücken des land– und forstwirtschaftlichen Vermögens über ihre Abgabepflicht in Bezug auf die Grundsteuer A informiert worden. Diese Erklärungen gehen nun nach und nach ein. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Grundstücke in diesem Sinne nicht nur landwirtschaftliche Flächen im Eigentum aktiver Landwirte sind, sondern auch solche, deren Eigentümer ihren Betrieb aufgegeben und die Grundstücke verpachtet haben.

Innerhalb des Finanzamts ist die Priorisierung derzeit so, dass ausschließlich die Grundsteuer B bearbeitet wird. Die eingehenden Erklärungen der Grundsteuer A werden derzeit noch nicht bearbeitet — ausstehende Erklärungen werden selbstverständlich noch nicht angemahnt.

Wird das Finanzamt bei diesen Personen die Zahlen nun schätzen?

Ich gehe davon aus, dass die Schätzung bei nicht abgegebener Grundsteuerklärung B im Herbst beginnen wird. Schätzungsgrundlagen werden die Grundstücksflächen sowie die maßgeblichen Bodenrichtwerte sein. Wir werden in einem ersten Durchgang die unter dem jeweiligen Einheitswertaktenzeichen zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzufassenden Grundstücke ermitteln müssen — das wird schwierig, da diese Daten im Finanzamt nicht vollständig digitalisiert sind.

Auch die Grundstücksflächen werden wir voraussichtlich personell ermitteln müssen. Es ist also nicht so, dass die Schätzungen quasi auf Knopfdruck laufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schätzung zutreffend sein wird, dürfte allerdings sehr groß sein. Eine offene Frage ist, ob im Falle einer Schätzung von der in der Abgabenordnung vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, einen Verspätungszuschlag wegen Nichtabgabe zu erheben. Hierüber liegen dem Finanzamt derzeit noch keine Anweisungen vor.

Wie viele der bisher abgegebenen Grundsteuererklärungen waren fehlerhaft?

Das halten wir nicht fest. Gefühlt dürften es circa 10 bis 15 Prozent sein.

Wie viele der bereits eingereichten Grundsteuerbescheide sind bereits bearbeitet?

Das Finanzamt Biberach hat bisher 57.063 Grundsteuerwertbescheide erlassen. Das entspricht, bezogen auf das Grundvermögen, einer Erledigungsquote von knapp 66 Prozent. Die landesweite Erledigungsquote liegt bei 62 Prozent. Wir sind deshalb mit diesem Arbeitsstand sehr zufrieden.

Derzeit wird laut Steuergewerkschaft gegen jeden vierten Bescheid Einspruch eingelegt. Droht eine Klagewelle?

Bekanntlich ist zwischen Einspruch — beim Finanzamt — und Klage — gegen die Entscheidung des Finanzamts über den Einspruch beim Finanzgericht Baden–Württemberg — zu unterscheiden. Während das Einspruchsverfahren als Selbstüberprüfung innerhalb des Finanzamts kostenfrei ist, fallen im Klageverfahren bei Unterliegen Gerichtskosten an.

Dem Finanzamt Biberach liegen gegenwärtig rund 16.000 Einsprüche vor, es gehen täglich über 100 neue ein. Das liegt daran, dass viele Bürgerinnen und Bürger schon allein wegen einer eventuellen Verfassungswidrigkeit des Landesgrundsteuergesetzes vorsorglich Einspruch einlegen. Klagen liegen uns bisher nicht vor.

Für den Einzelnen ist die Klage auch nicht erforderlich. Vielmehr kann er sich in seinem Einspruch auf die bereits rechtshängigen beiden Musterverfahren beim FG Baden–Württemberg berufen und die Grundsteuerwertfeststellung auf diese Weise verfahrensrechtlich offen halten.

Hat sich die Befürchtung vieler bewahrheitet, dass im Durchschnitt mehr Grundsteuer gezahlt werden muss?

Das kann noch nicht gesagt werden, da ja noch keine Hebesätze festgelegt wurden. Dies wird erst in 2024 geschehen, wenn den Kommunen so viele Daten über festgestellte Grundsteuerwerte vorliegen, dass sie Testberechnungen darüber machen können, wie hoch die Hebesätze sein müssen, damit das Grundsteueraufkommen insgesamt gleich bleiben wird, was ja bekanntermaßen das erklärte Ziel der Kommunen ist.

Dabei gibt es je einen Hebesatz für Grundsteuer A und Grundsteuer B. Unter den Hebesatz für Grundsteuer B fallen — vereinfacht ausgedrückt — unbebaute Grundstücke, Wohngrundstücke (einschließlich Eigentumswohnungen) und Industriegrundstücke.

Da künftig aufstehende Bauten wertmäßig nicht mehr berücksichtigt werden, sondern ausschließlich die Grundstücksfläche mit ihrem Bodenrichtwert, ist zu erwarten, dass bei Grundsteuer B eine Wertverschiebung von den Industriegrundstücken zu den Wohngrundstücken hin stattfinden wird. Wie die Gemeinden damit umgehen, bleibt abzuwarten.