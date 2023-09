Verschiedene Kurse der Familien–Bildungsstätte beginnen

Die Familien–Bildungsstätte der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Biberach bietet verschiedene Kurse an.

Am Montag, 11. September, starten zwei Kurse „Bindung durch Berührung — Schmetterlingsstreichungen“ im TG Sport–Center, Leipzigstraße 26, für von Juni bis August 2023 geborene Kinder mit Juliane Beck, Basic Bonding Gruppenleiterin, Pikler–Kleinkindpädagogin, Psychomotorikerin im therapeutischen Bereich sowie Prävention (ASEFOP), Familienbegleiterin. In kleinen Gruppen werden die feinen Signale der Babys gelesen, um ihnen Sicherheit zu geben. Der erste sechswöchige Kurs ist jeweils von 9.15 bis 10.30 Uhr und der zweite von 10.45 bis 12 Uhr.

Das Prager–Eltern–Kind–Programm (Pekip) ist ein staatlich anerkanntes Erwachsenenbildungsprogramm, das junge Eltern im Umgang mit ihrem Kind im ersten Lebensjahr unterstützen und begleiten will. In zwei Pekip–Kurs für Mütter/Väter sind noch Plätze frei. Der elfwöchige Kurs für von September bis Oktober 2022 geborene Babys startet am Freitag, 15. September, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr, im Martin–Luther–Gemeindehaus, Leiterin ist Beatrix Forst, Pekip–Gruppenleiterin und Dipl.-Sozialpädagogin. Der zweite elfwöchige Kurs für Väter und Mütter von zwischen Mai und Juni 2022 geborenen Babys startet auch am Freitag, 15. September, jeweils 10.40 bis 12.10 Uhr, im Martin–Luther–Gemeindehaus und wird ebenfalls von Beatrix Forst geleitet.

Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 07351/75688 oder per Mail an [email protected].