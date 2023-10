„Verrückte Zeit“ mit Sebastian Reich und Amanda

Der Bauchredner Sebastian Reich und seine quirlige Nilpferddame Amanda am Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle Biberach auf. Sie sind mit ihrem bereits vierten Soloprogramm, das den Titel „Verrückte Zeit!“ trägt und laut Ankündigung nur noch bis Januar 2024 zu sehen sein wird, zu Gast. Zum Programm: Während Sebastian Reich sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfie machen nicht hinterher. Während Amanda ihre Pläne als Influencerin verfolgt und die Hoffnung auf ihren Traummann noch lange nicht aufgegeben hat, fragt sich Sebastian, ob das früher eigentlich auch schon alles so verrückt war, und er es bloß nicht gemerkt hat. Autos fahren selbstständig, Küchengeräte kochen von allein und der Kühlschrank weiß schon heute, was Nilpferde morgen wünschen. Und dann sind da noch ein glücklicher Publikumsliebling, der mittlerweile Karriere gemacht hat, ein durchgeknallter Pinguin samt Begleitung und ein gewichtiges Tier, das sogar Amanda in den Schatten stellt. Karten gibt es an den bekannten örtlichen Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Biberach sowie online unter www.eventim.de und https://sebastian-reich.ticket.io.