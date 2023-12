Acht Leichtverletzte hat es bei einer Verpuffung gegeben, die sich am Montagmittag in der Biberacher Waldorfschule ereignete. Der Rettungsdienst war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts, schilderte auf SZ-Nachfrage den Vorfall wie folgt: „Bislang bekannt ist, dass im Chemieunterricht in der Schule ein Experiment durchgeführt wurde, in dessen Verlauf es offenbar zu einer Art Verpuffung kam.“ Durch den dabei entstandenen Dampf oder Rauch löste die Brandmeldeanlage in der Schule aus und alarmierte automatisch die Rettungskräfte.

Atemwegsreizungen bei acht Personen

Neben der Feuerwehr waren sieben Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge und die DRK-Einsatzgruppe aus Biberach vor Ort. „Zunächst hatten wir eine unklare Lage, weil nicht feststand, welcher Stoff oder Gefahrgut bei dem Experiment verwendet worden war“, so Mutschler, der dazu am Montagabend noch nichts Weiteres sagen konnte. Acht Menschen - sieben Jugendliche und ein Erwachsener - hätten in der Schule über Atemwegsreizungen geklagt und seien deshalb in Kliniken nach Biberach und Memmingen gebracht worden.