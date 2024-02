Obdachlosigkeit droht: Vermieter kündigt alleinerziehender Mutter fristlos

Immer wieder wenden sich Menschen auf der Suche nach Hilfe an die „Schwäbische Zeitung“. So auch diese Woche: Eine 42-jährige Frau schrieb, ihr Vermieter habe ihr gekündigt und sie und ihre Kinder würden in Kürze obdachlos werden. In die Obdachlosenunterkunft ihrer Heimatgemeinde könne sie aber nicht einziehen, weil dort keine Hunde erlaubt seien. Im Laufe der Recherche stellte sich jedoch heraus, dass diese Geschichte mehrere Seiten hat. Und nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Die erste Kontaktaufnahme erfolgte über E-Mail. Danach folgen zwei Telefonate. Susanne Maier (Name von der Redaktion geändert) schreibt, sie sei alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Zwei davon sind minderjährig und gehen noch zur Schule, zwei sind volljährig. Drei davon würden noch mit ihr zusammen in einem „baufälligen“ Haus in einer Gemeinde im östlichen Landkreis Biberach leben. „Der Vermieter hat uns nun gekündigt und ich bin sehr verzweifelt, weil ich nicht weiter weiß“, sagt sie am Telefon. „Die Gemeinde will uns keine Wohnung zur Verfügung stellen, sondern nur ein Zimmer mit vier Betten in der Obdachlosenunterkunft. Dort dürften wir jedoch nur ohne unsere Hunde einziehen“, so Maier. „Und von diesen können wir uns auf keinen Fall trennen.“

Wie es zur Kündigung kam

Zu der Kündigung der Wohnung, sagt die 42-Jährige, sei es gekommen, weil sie im Januar und Februar keine Miete zahlen konnte. Sie sei seit Längerem krank und bekomme aktuell kein Krankengeld mehr. Ihr Antrag auf Frührente werde vom Amt noch geprüft. Deswegen sei sie im Moment in Geldnot. Das Amtsgericht in Biberach habe nun entschieden, dass sie noch bis August in dem Haus wohnen bleiben dürfe, wenn sie bis Ende März die ausstehende Miete nachzahle sowie den Rest der Zeit immer pünktlich die Miete überweise. „Sonst müssen wir sofort ausziehen. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter“, sagt sie.

Die Recherche beginnt bei der zuständigen Gemeindeverwaltung. Dort ist Susanne Maier bekannt. Ein Mitarbeiter bestätigt, dass Familie Maier seit mehreren Jahren in dem kleinen Teilort wohnt. Das Haus sei der dritte Wohnsitz in diesem Zeitraum. Und es sei bereits das zweite Mal, dass die Familie aufgrund von Problemen mit dem Vermieter aus einer Wohnung geklagt werde.

„Wir haben im Laufe der Jahre immer wieder versucht, die junge Mutter und ihre Kinder zu unterstützen“, sagt er. Zuletzt hatte sie eine Ausbildung in einem Altenheim im Ort begonnen, dann jedoch wieder abgebrochen. Seitdem ist sie krankgeschrieben. Sein Eindruck: Die rechtzeitige Beantragung von Sozialleistungen überfordere die junge Frau. „Ich habe ihr daher empfohlen, sich Unterstützung oder einen Betreuer zu suchen“, sagt er. Doch das habe sie abgelehnt.

Das sagt das Jobcenter

Der nächste Anruf geht an das Jobcenter. Dort wird bestätigt, dass Susanne Maier für sich und die Kinder in der Vergangenheit verschiedene soziale Leistungen erhalten hat, unter anderem Wohn- und Bürgergeld. Denn wer in Deutschland wirklich nicht arbeiten kann oder keine Arbeit findet, erhält in der Regel finanzielle Unterstützung.

Jedoch ist die fristgerechte Beantragung nicht immer ganz einfach und überfordert tatsächlich nicht wenige Menschen. Das gibt sogar der Mitarbeiter im Jobcenter zu. „Und nicht allen Betroffenen ist bewusst, dass manche dieser Leistungen alle paar Monate neu beantragt werden müssen“, erklärt er. In diesem Fall sei das so gewesen.

Obwohl zwar derzeit geprüft werde, ob Susanne Maier krank genug ist, um in Frührente zu gehen, hätte sie in der Übergangszeit Anspruch auf Wohn- und Arbeitslosengeld gehabt. Hätte sie dieses beantragt, hätte sie ihre Miete pünktlich zahlen können.

Und wie begründet der Vermieter seine Kündigung? Am Telefon meldet sich ein älterer Herr. Er ärgert sich sehr über das Verhalten seiner Mieterin und ist verwundert, dass sie damit an die Öffentlichkeit geht.

„Ich wollte ihr nur helfen, als ich sie vor drei Jahren in mein Haus einziehen ließ“, erinnert er sich. Anstatt Dankbarkeit habe er jedoch einen Alptraum erlebt. Die Mieterin, die zwei Hunde und die Kinder hätten aus seinem Eigentum eine Messie-Wohnung gemacht.

Neun Abmahnungen in drei Jahren

Wie schlimm es um das Haus steht, könne er noch nicht genau sagen, da die Familie ihm seit Jahren den Zugang verwehre. Neun Abmahnungen habe er inzwischen geschrieben, weil es immer wieder Probleme gegeben habe, unter anderem wegen üblem Gestank im Haus.

Als sie dann im Januar und Februar die Miete auch nicht gezahlt habe, habe er die Chance ergriffen und endlich gekündigt. „Obwohl ich es nur gut gemeint habe, ist sie mir gegenüber unglaublich bösartig und ich habe nur Ärger. Es ist kein Wunder, dass so viele Menschen ihre Wohnungen nicht mehr vermieten wollen“, sagt er. Der Vermieter hofft, dass der Spuk bald ein Ende hat.

Und wie geht es nun weiter? In dem kleinen Ort wird wahrscheinlich niemand mehr an Familie Maier vermieten. Bleibt also nur der Wegzug oder die Obdachlosenunterkunft. Freie Wohnungen stehen der Gemeinde nicht zur Verfügung. Und Tiere sind aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen in der Gemeinschaftsunterkunft nicht erlaubt. Denn dort sind sowohl Obdachlose als auch Geflüchtete untergebracht. Die Unterkunft ist zudem fast bis auf das letzte Zimmer belegt.

Immerhin: Dank der Nachfragen der „Schwäbischen Zeitung“ sind die zuständigen Stellen beim Landratsamt Biberach auf den Fall aufmerksam geworden. Susanne Maier hat dort nun neue Ansprechpartner, die sie dabei unterstützen, die entsprechenden Formulare auszufüllen. Vielleicht wird sie es also schaffen, die ausstehende Miete bis Ende März nachzuzahlen.